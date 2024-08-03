Анджеліна Джолі вдвічі збільшила свої статки за п'ять років — яка точна сума

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі. Фото: Instagram/angelina_jolie.fans_

Стали відомі поточні статки американської акторки, бізнесвумен та громадської діячки Анджеліни Джолі. Також оприлюднена динаміка нарощування капіталу колишньою дружиною голлівудського актора Бреда Пітта.

Про це пише Caknowledge.

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Поточні статки Анджеліни Джолі

Станом на 2024 рік оскароносна акторка має у своєму активі 160 млн доларів. Основним джерелом її доходу є кіноіндустрія — Джолі виступає як акторкою, так і режисеркою, продюсеркою.

Так, зокрема, вже цього місяця на Венеціанському міжнародному кінофестивалі в основній конкурсній програмі змагатиметься за перемогу фільм "Марія" режисера Пабло Ларраїна. Джолі зіграла в ньому головну роль.

Також прибутки Джолі приносять численні бізнеси, які вона то продає, то засновує. Зараз Анджеліна активно займається своїм ательє одягу. Слід зазначити, що за останні п’ять років статки Джолі збільшились майже у двічі — з 85 млн доларів до поточних 160 млн доларів.

Статки Анджеліни Джолі з 2019 по 2024 роки. Скриншот: Caknowledge

В середньому Джолі бере 15 млн доларів за високобюджетний прокатний фільм. Хоча, наприклад, кінокомпанія Disney заплатила акторці 33 млн доларів за те, щоб та зіграла Малефісенту. Якщо брати гонорари нульових, не пов'язаних з кінематографом, то Джолі отримала 10 млн доларів за підтримку модного дому Louis Vuitton у 2011 році.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бред Пітт вразив реакцією на жахливу аварію, у якій ледь не загинув його син. Також ми розповідали, що батько Анджеліни Джолі розкритикував її позицію щодо війни на Близькому Сході.