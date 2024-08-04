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Стало відомо, скільки мільйонів пропонував Пітт Джолі за мовчання про домашнє насилля

4 серпня 2024 08:14
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Бред Пітт хотів відкупитися від Джолі мійльйонами за мовчання про насилля
Актор Бред Пітт. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Анджеліна Джолі заявила, що Бред Пітт намагався змусити її підписати угоду про нерозголошення на суму 8,5 мільйонів доларів. А все для того, щоб "змусити її мовчати" щодо її звинувачень у насильстві проти нього.

Про це пише Daily Mail.

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Подробиці розлучення Джолі та Пітта

Анджеліна Джолі подала на розлучення з 60-річним Піттом у вересні 2016 року після загадкової сварки в приватному літаку в присутності їх сина Меддокса, якому зараз 22 роки. Але розслідування було закрито без висунення звинувачень.

 

Стало відомо, скільки мільйонів пропонував Пітт Джолі за мовчання про домашнє насилля - фото 1
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

 

Однак у судових документах Джолі звинуватила Пітта в тому, що він бив її "задовго до" поїздки.

Тепер, у ході триваючої судової тяганини щодо їхньої виноробні на півдні Франції, Джолі повторно подала позов про побитя у новій заяві. Джолі та Пітт придбали виноробню Chateau Miraval у 2008 році, коли перебували в романтичних стосунках, але ще не були одружені.

Ворожнеча через майно виникла через те, що Джолі продала свою половину російському мільярдеру Юрію Шефлеру за 62 мільйони доларів у 2021 році під час шлюборозлучного процесу. Пітт подав на неї до суду через продаж, наполягаючи на тому, що за контрактом вона зобов’язана отримати його згоду, перш ніж продавати свою частину Шато Міраваль.

Пітт і Джолі також вели запеклу боротьбу за опіку над своїми шістьма дітьми, четверо з яких уже дорослі.

Вони виховують біологічних дітей — Шайло і близнюків Нокса і Вів'єн, а також усиновили Меддокса, Пакса і Захару.

Анджеліна Джолі Бред Пітт закордонні зірки зіркова пара

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