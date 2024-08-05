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Боялись, что не выживет — сын Джоли и Питта пострадал в аварии

5 августа 2024 08:14
Антонина Завадская - Редактор
Сына Анджелины Джоли называют "проблемным" - причины
Актриса Анджелина Джоли с Паксом. Фото: instagram.com/paxalbum
Антонина Завадская - Редактор

Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакс недавно попал в больницу из-за аварии. Очевидцы полагали, что он погиб. Однако за парнем ухаживает звездная мама.

Об этом пишет Page Six.

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Пакс не одевает шлем, когда садится на мотоцикл. По словам знакомых, он уже не впервые попадает в аварии, в которых разбивает автомобили.

Когда 20-летний сын Джоли и Питта попал в аварию на скутере, очевидцы полагали, что он не выживет.

Полиция подтвердила, что он был без шлема во время езды. Он на скутере проехал по задней части автомобиля, остановившегося на красный свет. Юноша сразу почувствовал головную боль и бедра, поэтому его доставили в больницу. Джоли в течение недели заботилась о нем. Впрочем, она не удивлена, ведь это не первая авария Пакса.

Пакс Джоли-Питт не одевает шлем. Фото: Terma, SL/BACKGRID
Пакс Джоли-Питт не одевает шлем. Фото: Terma, SL/BACKGRID

"Его друзья обеспокоены им. Он безрассуден. Они волнуются", — отметил инсайдер.

Другой источник сообщил, что Пакс также разбивал и автомобили.

"Он попал в ряд автомобильных аварий. Это не нормально. Пакс — беспокойный ребенок, и Анджелина делает все возможное, чтобы помочь ему", — отметил инсайдер.

Брэд Питт и Анджелина Джоли с детьми, когда они были маленькими. Фото: WireImage
Брэд Питт и Анджелина Джоли с детьми, когда они были маленькими. Фото: WireImage

Отец парня Брэд Питт хотел связаться с ним или навестить в больнице, впрочем, никто на его звонки не отвечает. Напомним, что звездная пара усыновила парня из детского дома во Вьетнаме, когда ему было три года.

Напомним, Брэд Питт пытался "купить молчание" Анджелины Джоли о домашнем насилии. Также известно, сколько за годы актерства заработала Джоли.

Анджелина Джоли дети Брэд Питт авария Голливуд актеры

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