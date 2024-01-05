Брат короля Чарльза брав участь у оргіях з неповнолітніми

Принц Ендрю. Фото: Associated Press

Виявилось, що 63-річний принц Ендрю вже не зможе відбилити своє добре ім'я. Стало відомо, що він брав участь у оргіях з неповнолітними на острові карибського бізнесмена Джеффрі Епштейна.

Про це пише Daily Mail.

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Принц Ендрю мав статеві стосунки з неповнолітніми повіями

У Нью-Йорку опублікували частину судових документів у справі Джеффрі Епштейна, якого звинувачували у сексуальній експлутаціїї неповнолітніх дівчат, допоки він не покінчив життя самогубством. Вину бізнесмена і його співучасниці Гіслен Макселл довели.

У судових документах згадується ім'я брата короля Чарльза — принца Ендрю. Він був частим гостем на карибському острові бізнесмена Епштейна, який охрестили "Островом гріхів", і брав участь в оргіях із неповнолітніми.

Одна з ймовірних повій Епштейна, відома як Джейн Доу 3, зізналась, що мала статеві стосунки з королівською особою. Їй сказали займатися сексом з принцом Ендрю під час оргії на острові Літтл-Сент-Джеймс на Віргінських островах США.

Вона стверджує, що її "примусили вступити в сексуальні стосунки з цим принцом, коли вона була неповнолітньою, у трьох різних географічних точках". Вона мала дати принцу "все, що він зажадає".

Принц Ендрю. Фото: REUTERS

Королівські експерти назвали ці документи "останнім цвяхом у труну"

Королівський експерт Філ Дамп'єр прокоментував нові відомості судової справи. Він вважає, що принц Вільям потурбується про те, щоб його дядько не повернувся в королівське лоно.

"Велика небезпека для нього полягає в тому, що інша жінка може висунути проти нього конкретні звинувачення і теж зажадати дня в суді або виплати", — зазначив Дамп'єр. Він мав на увазі багатомільйонну справу з Вікторією Джуффре, яка стверджувала, що вона була інтимним зв'язком з королівською особою у неповнолітньому віці.

Біограф Том Бауер упевнений, що королівській сім'ї необхідно "поховати і забути" принца Ендрю.

"Це небезпека для палацу, вони не знають, які ще бомби будуть скинуті. Він їм нічого не говорить", — заявив він.

Букінгемський палац поки що ніяк не прокоментував цю ситуацію.

Принц Ендрю пішов у відставку 2019 року через цю ж справу з педофілом Епштейном, а у 2022 році королева Єлизавета ІІ забрала в нього королівське заступництво і позбавила військових звань.

Раніше стало відом, що принц Данії на тлі любовного скандалу стане королем.

Нагадаємо, що королівський оглядач прокоментувала мемуари принца Гаррі.