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Зробив із брата злодія — королівський оглядач прокоментувала мемуари принца Гаррі

1 січня 2024 16:47
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Зробив із брата злодія — королівський оглядач прокоментувала мемуари принца Гаррі
Принц Гаррі. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Принц Гаррі зобразив свого старшого брата "лиходієм" у своїх мемуарах Spare, розповіла королівський редактор Daily Mail Ребекка Інгліш. Журналістка згадала детальний опис Гаррі братської сварки, в книзі.

Про це пише Daily Mail.

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Гаррі стверджував, що на ньому залишилися видимі "подряпини та синці" після нібито нападу його брата: "Вільям схопив мене за комір, зірвавши моє намисто, і повалив мене на підлогу", — пригадував Гаррі.

 

Принц Вільям. Фото: Reuters
Принц Вільям. Фото: Reuters

"Ми думали, що лиходіями могли бути король і королева, але насправді це був його старший брат", — сказала королівський редактор Ребекка Інгліш.

Довгоочікувані мемуари чоловіка Меган Маркл потрапили на книжкові полиці по всьому світу в січні цього року, і за перший тиждень публікації вони стали найбільш продаваними мемуарами.

Від яскравих розповідей на тему братського розриву до заплутаних подробиць приватної сварки між 41-річною Кейт Міддлтон і 42-річною Меган Маркл, світ був шокуваний одкровеннями.

 

Принц Вільям та принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters 
Принц Вільям та принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters 

"Вони робили все разом, тому бачити їхню жахливу сварку, насправді було дуже сумно", — сказала Ребекка.

Вона додала, що провокаційні подробиці Spare призвели до мовчання Вільяма щодо Гаррі — реальність навряд чи зміниться найближчим часом, за словами королівського редактора.

Гаррі також стверджував, що Вільям і Кейт просили його одягнути його сумнозвісний нацистський костюм.

 

Король Карл ІІІ. Фото: Reuters
Король Карл ІІІ. Фото: Reuters

Крім того, герцог розповів про хвороби свого батька та той факт, що король досі носить із собою свого улюбленого ведмедика.

"Він зібрав Вільяма як свого "заклятого ворога", королеву Каміллу — "злу мачуху", а Чарльза — емоційно загальмованого й неефективного "старого", — йдеться у виданні.

Раніше Омід Скобі випустив скандальну книгу. Найбільше реакція була зосереджена на її виданні голландською мовою, яке містило імена двох членів родини, яких герцогиня Сассекська звинуватила в "несвідомому упередженні".

Нагадаємо, Кейт Міддлтон замилувала мережу новою святковою листівкою.

Раніше астролог розповіла, що чекає на стосунки принца Гаррі та Меган Маркл у майбутньому році.

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