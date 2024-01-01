Зробив із брата злодія — королівський оглядач прокоментувала мемуари принца Гаррі
Принц Гаррі зобразив свого старшого брата "лиходієм" у своїх мемуарах Spare, розповіла королівський редактор Daily Mail Ребекка Інгліш. Журналістка згадала детальний опис Гаррі братської сварки, в книзі.
Про це пише Daily Mail.
Мемуари принца Гаррі не допоможуть його примірення з братом
Гаррі стверджував, що на ньому залишилися видимі "подряпини та синці" після нібито нападу його брата: "Вільям схопив мене за комір, зірвавши моє намисто, і повалив мене на підлогу", — пригадував Гаррі.
"Ми думали, що лиходіями могли бути король і королева, але насправді це був його старший брат", — сказала королівський редактор Ребекка Інгліш.
Довгоочікувані мемуари чоловіка Меган Маркл потрапили на книжкові полиці по всьому світу в січні цього року, і за перший тиждень публікації вони стали найбільш продаваними мемуарами.
Від яскравих розповідей на тему братського розриву до заплутаних подробиць приватної сварки між 41-річною Кейт Міддлтон і 42-річною Меган Маркл, світ був шокуваний одкровеннями.
"Вони робили все разом, тому бачити їхню жахливу сварку, насправді було дуже сумно", — сказала Ребекка.
Вона додала, що провокаційні подробиці Spare призвели до мовчання Вільяма щодо Гаррі — реальність навряд чи зміниться найближчим часом, за словами королівського редактора.
Гаррі також стверджував, що Вільям і Кейт просили його одягнути його сумнозвісний нацистський костюм.
Крім того, герцог розповів про хвороби свого батька та той факт, що король досі носить із собою свого улюбленого ведмедика.
"Він зібрав Вільяма як свого "заклятого ворога", королеву Каміллу — "злу мачуху", а Чарльза — емоційно загальмованого й неефективного "старого", — йдеться у виданні.
Раніше Омід Скобі випустив скандальну книгу. Найбільше реакція була зосереджена на її виданні голландською мовою, яке містило імена двох членів родини, яких герцогиня Сассекська звинуватила в "несвідомому упередженні".
Нагадаємо, Кейт Міддлтон замилувала мережу новою святковою листівкою.
Раніше астролог розповіла, що чекає на стосунки принца Гаррі та Меган Маркл у майбутньому році.
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