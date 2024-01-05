Брат короля Чарльза участвовал в оргиях с несовершеннолетними

Принц Эндрю. Фото: Associated Press

Оказалось, что 63-летний принц Эндрю уже не сможет очистить свое доброе имя. Стало известно, что он участвовал в оргиях с несовершеннолетними на острове карибского бизнесмена Джеффри Эпштейна.

Об этом пишет Daily Mail.

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В Нью-Йорке опубликовали часть судебных документов по делу Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек, пока он не покончил жизнь самоубийством. Вину бизнесмена и его соучастници Гислен Макселл доказали.

В судебных документах упоминается имя брата короля Чарльза — принца Эндрю. Он был частым гостем на карибском острове бизнесмена Эпштейна, также известного как "Остров грехов", и участвовал в оргиях с несовершеннолетними.

Одна из вероятных проституток Эпштейна, известная как Джейн Доу 3, призналась, что имела половые отношения с королевским лицом. Ей сказали заниматься сексом с принцем Эндрю во время оргии на острове Литтл-Сент-Джеймс на Виргинских островах США.

Она утверждает, что ее "заставили вступить в сексуальные отношения с этим принцем, когда она была несовершеннолетней, в трех разных географических точках". Она должна была дать принцу "все, что он пожелает".

Принц Эндрю. Фото: REUTERS

Королевские эксперты назвали эти документы "последним гвоздем в гроб"

Королевский эксперт Фил Дампьер прокомментировал новые сведения судебного дела. Он считает, что принц Уильям позаботится о том, чтобы его дядя не вернулся в королевскую семью.

"Большая опасность для него состоит в том, что другая женщина может предъявить против него конкретные обвинения и тоже потребовать дня в суде или выплаты", — отметил Дампьер. Он имел в виду многомиллионное дело с Викторией Джуффре, утверждавшей, что она была интимной связью с королевским лицом в несовершеннолетнем возрасте.

Биограф Том Бауэр уверен, что королевской семье необходимо "похоронить и забыть" принца Эндрю.

"Это опасность для дворца, они не знают, какие еще бомбы будут сброшены. Он им ничего не говорит", — заявил он.

Букингемский дворец пока никак не прокомментировал ситуацию.

Принц Эндрю ушел в отставку в 2019 году из-за этого же дела с Эпштейном, а в 2022 году королева Елизавета II забрала у него королевское покровительство и лишила воинских званий.

Ранее стало известно, что принц Дании на фоне любовного скандала станет королем.

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