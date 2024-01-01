Принц Данії на тлі любовного скандалу стане королем

Крон-принц Фредерік з дружиню та королевою Маргрете. Фото: instagram.com/crown.prince.frederik/

Королева Данії Маргрете II несподівано оголосила про своє зречення престолу, виступаючи з новорічним телезверненням до нації. Офіційно зречення відбудеться 14 січня, коли виповниться 52 роки з того часу, як вона стала королевою.

Про це пише Daily Mail.

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Після відходу Маргрете королем стане її старший син, наслідний принц Фредерік. 83-річна Маргрете II є довгоправлячим монархом в історії Данії, вона зійшла на трон після смерті свого батька короля Фредеріка IX в 1952 році.

"Я залишу трон своєму синові, спадкоємному принцу Фредеріку", — заявила вона.

На відміну від британської королівської традиції, офіційної церемонії коронації 55-річного наслідного принца Фредеріка не буде. Натомість цього ж дня палац оголосить про його сходження на престол.

Старший син Її Величності був у заголовках газет протягом останніх місяців після чуток про те, що в одруженого батька чотирьох дітей нібито був "роман" із мексиканською світською левицею після того, як його помітили під час вечірньої прогулянки в Мадриді в жовтні.

Фредерік, який одружений з принцесою Мері 23 роки, був помічений на вечорі з Женовевою Казановою, під час якого вони гуляли парком, ходили на художню виставку та обідали, дивлячись фламенко.

Тоді як королівський дім відмовився коментувати фотографії пари разом, Женовева виступила з публічною заявою, заперечуючи будь-які романтичні стосунки, і назвала чутки "зловмисними".

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