Брат Міхаеля Шумахера поділився поділився подробицями стану здоров'я легенди

Спортсмен Міхаель Шумахер. Фото: instagram.com/michaelschumacher/

Брат Міхаеля Шумахера Ральф розповів, що "сучасна медицина зробила можливими деякі речі", щоб полегшити стан легенди Формули-1 через 10 років після нещасного випадку на лижах. Семиразовий чемпіон Ф1 отримав важку травму голови після аварії під час катання на лижах на французькому курорті Мерібель 29 грудня 2013 року.

Про це пише Daily Mail з посиланням на Bild.

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Шумахер був введений у стан штучної коми та переніс низку операцій. Його родина ретельно приховувала подробиці його стану протягом 10 років, і Міхаель не з’являвся на публіці після аварії.

Молодший брат Міхаеля, 48-річний Ральф, який також був пілотом Формули-1, сказав цього тижня, що "все не так, як раніше".

"Я сумую за своїм тим Міхаелем. Життя іноді буває несправедливим. Міхаелем багато разів щастило в житті, але потім стався трагічний випадок. На щастя, сучасна медицина зробила можливими деякі речі", — говорить брат спортсмена.

Ральф, який виграв шість Гран-прі Формули-1, підкреслив, що 54-річний Міхаель був не просто його старшим братом.

"Міхаель був не тільки моїм братом. Коли ми були дітьми, він також був моїм тренером і наставником. Він навчив мене буквально всьому про гонки на картингах. Можливо, різниця у віці становить сім років, але він завжди був поруч зі мною. Ми разом брали участь у гонках, відпрацьовували маневри обгону та все, що має значення в автоспорті. Він передав усі речі, які вже вивчив. Я мав честь вчитися у кращих", — говорить брат Шумахера.

Розмірковуючи про те, як Шумахери впоралися з жахливою аварією Міхаеля на лижах, Ральф сказав: "Це був важливий досвід для мене, але, звичайно, ще більше для його дітей. Іноді життя несправедливе. Того дня було багато невдач. Ця доля змінила нашу родину".

Тим часом колишній суперник Шумахера у F1 Деймон Хілл описав тяжке становище німця як "жахливу трагедію" та нагадування "цінувати кожен день" у 10-ту річницю.

Розмірковуючи про стан Шумахера, 63-річний Хілл сказав: "Це жахлива трагедія. Це не те, як ви хочете, щоб хтось закінчив. Це змушує вас цінувати кожен день і бути вдячним за вашу долю. Я думаю про його сім'ю. Їм так важко", — сказав Хілл.

Син Шумахера, Мік, був резервним гонщиком команди Мерседес Хемілтона, він провів два сезони з Haas, перш ніж був виключений наприкінці минулого року.

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