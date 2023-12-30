Брат Михаэля Шумахера поделился подробностями состояния здоровья легенды

Спортсмен Михаэль Шумахер. Фото: instagram.com/michaelschumacher/

Брат Михаэля Шумахера Ральф рассказал, что "современная медицина сделала возможным некоторые вещи", чтобы облегчить состояние легенды Формулы-1 спустя 10 лет после несчастного случая на лыжах. Семикратный чемпион Ф1 получил тяжелую травму головы после аварии во время катания на лыжах на французском курорте Мерибель 29 декабря 2013 года.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на Bild.

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Шумахер был введен в состояние искусственной комы и перенес ряд операций. Его семья тщательно скрывала подробности его состояния в течение 10 лет и Михаэль не появлялся на публике после аварии.

Младший брат Михаэля, 48-летний Ральф, также являвшийся пилотом Формулы-1, сказал на этой неделе, что "все не так, как раньше".

"Я скучаю по своему Михаэлю. Жизнь иногда бывает несправедливой. Михаэелю много раз везло в жизни, но потом произошел трагический случай. К счастью, современная медицина сделала возможными некоторые вещи", — говорит брат спортсмена.

Ральф, выигравший шесть Гран-при Формулы-1, подчеркнул, что 54-летний Михаэль был не просто его старшим братом.

"Михаэль был не только моим братом. Когда мы были детьми, он также был моим тренером и наставником. Он научил меня буквально всему о гонках на картингах. Возможно, разница в возрасте составляет семь лет, но он всегда был рядом со мной. Мы вместе участвовали в гонках, отрабатывали маневры обгона и все, что имеет значение в автоспорте. Он передал все вещи, которые уже изучил. Я имел честь учиться у лучших", — говорит брат Шумахера.

Размышляя о том, как Шумахеры справились с ужасной аварией Михаэля на лыжах, Ральф сказал: "Это был важный опыт для меня, но, конечно, еще больше для его детей. Иногда жизнь несправедлива. В тот день было много неудач. Это изменило нашу семью".

Между тем, бывший соперник Шумахера у F1 Дэймон Хилл описал тяжелое положение немца как "ужасную трагедию" и напоминание "ценить каждый день".

Размышляя о состоянии Шумахера, 63-летний Хилл сказал: "Это ужасная трагедия. Это не то, как вы хотите, чтобы кто-то кончил. Это заставляет вас ценить каждый день и быть благодарным за вашу судьбу. Я думаю о его семье. Им так тяжело", — сказал Хилл.

Сын Шумахера, Михаэль, являлся резервным гонщиком команды Мерседес Хэмилтона, он провел два сезона из Haas, прежде чем был исключен в конце прошлого года.

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