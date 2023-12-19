Експодруга Меттью Перрі закликає розслідувати причину його смерті

Актор Метью Перрі. Фото: instagram.com/mattyperry4/

Колишня дівчина Меттью Перрі закликала лікарів провести розслідування після того, як було підтверджено, що кетамін спричинив його смерть. Перрі був знайдений обличчям вниз у гідромасажній ванні свого будинку в Лос-Анджелесі 28 жовтня.

Про це пише Daily Mail.

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Днями був оприлюднений висновок судово-медичної експертизи, який показав, що Перрі помер від "гострого впливу кетаміну" та утоплення — при цьому актор мав таку ж кількість кетаміну в організмі, як у пацієнта лікарні під загальним наркозом. Перрі проходив інфузійну терапію кетаміном для лікування депресії. Але його остання сесія відбулася за півтора тижні до його смерті, тобто це не було безпосередньою причиною його смерті.

Кейті Едвардс, яка зустрічалася з актором у 2006 році та працювала з ним у 2011 році на піку його наркозалежності. Фото: John Chapple for DailyMail.com

Кейті Едвардс, яка зустрічалася з ним у 2006 році та працювала його помічницею у 2011 році на піку його наркозалежності, сказала, що у неї було багато питань без відповідей. Едвардс, яка раніше купувала для Перрі ліки, сказала, що вона не вірила, що він купив кетамін на вулиці, і сказала, що його лікарі повинні прояснити це.

Судмедексперт повідомив, що Перрі був тверезим протягом 19 місяців, і в його організмі не було слідів героїну, кокаїну, метамфетаміну або фентанілу.

Едвардс сказала, що вона відчувала, що лікування кетаміном підштовхнуло б його до вживання наркотиків поза межами кабінету лікаря.

"Це, напевно, стало для нього сходинкою, щоб повернутися до вживання наркотиків. Я вважаю, щодо лікарів, які працювали з Метью, слід провести розслідування. Я майже впевнена, що він звернувся б до лікаря. Дуже важко дістати кетамін на вулиці, але його дуже легко отримати лікарю чи медсестрі", — говорить жінка.

Едвардс сказала, що її не здивувало те, що його знайшли мертвим у джакузі, тому що він часто приймав наркотики, а потім йшов у воду.

"Я не була здивована, коли висновок судово-медичного експерта оприлюднили. Я вже знала, що це таке, тому мене це не шокувало. Мене там не було, тому я точно не знаю, що трапилося, але я знаю Меттью як людину та друга, і я знаю закономірності, які призвели до цього. Останні пару тижнів свого життя він виглядав не так", — розповіла Едвардс.

Вона сказала, що його остання публікація в Instagram, де він у гідромасажній ванні, є ознакою того, що він знову вживав наркотики.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон розповіла про останню розмову з Меттью Перрі.

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