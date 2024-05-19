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Брат Tayanna та Олег Кензов заспівали з путіністами для росіян в Німеччині

19 травня 2024 22:49
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Стас Кожушко
Редактор
Міша Марвін та Олег Кензов виступили з путіністами в Німеччині
Співак Міша Марвін. Фото: Instagram/misha_marvin
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Вихідними, 18-19 травня, в німецькому місті Бад-Зальцуфлен пройшов музичний фестиваль. На ньому виступили переважно російські артисти, зокрема путіністи Альона Апіна та репер Серьога. Але публіку розважали і двоє українців. 

Про це повідомив блогер Богдан Беспалов, а відео з виступами з’явились в соцмережах. 

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Марвін та Кензов розважали росіян

В лайн-апі, окрім росіян, були заявлені Міша Марвін (рідний брат співачки TAYANNA) та Олег Кензов (уродженець Полтави, учасник телешоу "Х-Фактор"). Вони розважали переважно російськомовних жителів німецького міста, яке знаходиться в землі Північний Рейн-Вестфалія.

Список артистів, які взяли участь в російському музичному фестивалі
Список артистів, які взяли участь в російському музичному фестивалі. Скриншот: Instagram/jarmarka.de

Кензов не опублікував у своїх соцмережах світлини та відео з виступу на музичному фестивалі. Втім за нього це зробили інші користувачі Instagram.

А ось Міша Марвін не став приховувати гастролі та зробив репост кількох сторіз російськомовних гостей музичного фестивалю. Зазначимо, після 24 лютого він засудив російську агресію, переїхав на індонезійський острів Балі. Але згодом повернувся до Москви і зараз активно працює у РФ. 

Міша Марвін виступив перед росіянами в Німеччині
Міша Марвін виступив перед росіянами в Німеччині. Скриншоти: Instagram/misha_marvin

Участь українських артистів, які продовжують заробляти російські рублі, прокоментував блогер Богдан Беспалов. 

"Поведінка та вчинки Кензова зрозумілі. Він має чітку позицію гроші не пахнуть. Чекаємо на виступ нового зрадника в умовному Сиктивкарі, або іншому російському місті", — написав Беспалов. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ліга Сміху втрапила у скандал через жарти про ухилянтів. Також ми розповідали, що блогерку Корячку захейтили за переліт в Канни на приватному літаку.

Німеччина
росіяни
Олег Кензов
фестиваль
українські зірки

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