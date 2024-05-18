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Скандальну блогерку Корячку захейтили за переліт в Канни на приватному літаку

18 травня 2024 20:33
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Українці захейтили скандальну блогерку Корячку за переліт в Канни на приватному літаку
Блогерка Тетяна Коряк (Корячка) з чоловіком. Фото: Instagram/korya4ka
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Блогерка-мільйонниця, яка брала участь в кількох телепроєктах, Тетяна Коряк (Корячка) разом з родиною полетіла на Каннський кінофестиваль, який проходить зараз на Лазуровому березі. Втім спосіб, в який інфлюенсерка вирішила добиратися до Франції, обурив українців у соцмережах.

Відповідні коментарі з’явилися під публікаціями Корячки в Instagram.

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Блогерка, яка родом з Бахмуту, опублікувала фото та відео біля приватного літака в аеропорту столиці Молдови, Кишинева. Корячка зізналась, що три її мрії стали реальністю.

"Я лечу приватним літаком у Канни. Виходжу на червоній доріжці і ще одну мрію покажу пізніше. Єнот (чоловік. — Ред.) подарував на річницю", — написала російською мовою Корячка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Koriak Tatiana (@korya4ka)

Втім підписники та відвідувачі сторінки Тетяни не оцінили її радості. На тлі новин про наступ окупантів в Харківській області користувачі соцмереж не вважають доречним виставляння подібного на загал. Українці наголошують, що блогерка могла б полетіти на кінофестиваль звичайним рейсом, а решту коштів задонатити на ЗСУ. 

  • Відписка. На тлі наступу на Харків, Вовчанськ такі пости — просто знущання.
  • На що ви розраховували, виставляючи це фото? На підтримку українців? Дві паралельні реальності. Ганьба!
  • Мені здається, треба бути солідарною зі своїм народом, з людьми, які не мають рук банально поїсти, з дружинами, які зараз виховують дітей без батька, а не виставляти ось це і тригерити людей.
  • Щастя любить тишу! Показуха у нових реаліях недоречна! Чекаю тих часів, коли блогери опустяться на землю, а для цього просто потрібно від них масово відписатися.
  • Особливо ці пости і сторіс зацінять вимушені переселенці з Маріуполя, Бахмута, Харківщини котрі через війну втратили все... Я досі не можу прийти до тями після пекла Маріуполя.

Це не вперше, коли Корячка потрапляє у скандал. Блогерка, яка раніше жила в Харкові, сперечалась з дружинами військових. Інфлюенсерка доводила, що воювати — це вибір кожного.

"Не побоюся сказати, що якби я була чоловіком, не брала б зброю. Я не збираюся вбивати іншу людину. Це брудні ігри, в які нас втягують політики. Якби всі так думали, не було б війн", — заявила тоді блогерка та додала, що у війні винні обидві сторони. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що дружине співака Віктора Павліка, блогерку Катерину Репяхову, звинуватили в хайпі на вагітності. Також ми розповідали, що після скандалу з мобілізацією та СБУ телеведуча Наталія Мосейчук розповіла про втрату підписників.

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