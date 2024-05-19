Миша Марвин и Олег Кензов выступили с путинистами в Германии

Певец Миша Марвин. Фото: Instagram/misha_marvin

В выходные, 18-19 мая, в немецком городе Бад-Зальцуфлен прошел музыкальный фестиваль. На нем выступили преимущественно российские артисты, в том числе путинисты Алена Апина и рэпер Серега. Но публику развлекали и двое украинцев.

Об этом сообщил блоггер Богдан Беспалов, а видео с выступлениями появились в соцсетях.

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В лайн-апе кроме россиян были заявлены Миша Марвин (родной брат певицы TAYANNA) и Олег Кензов (уроженец Полтавы, участник телешоу "Х-Фактор"). Они развлекали преимущественно русскоязычных жителей немецкого города, находящегося в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Список артистов, принявших участие в российском музыкальном фестивале. Скриншот: Instagram/jarmarka.de

Кензов не опубликовал в своих соцсетях фотографии и видео с выступления на музыкальном фестивале. Впрочем, за него это сделали другие пользователи Instagram.

А вот Миша Марвин не стал скрывать гастроли и сделал репост нескольких сториз русскоязычных гостей музыкального фестиваля. Отметим, что после 24 февраля он осудил российскую агрессию, переехал на индонезийский остров Бали. Но впоследствии вернулся в Москву и сейчас активно работает в РФ.

Миша Марвин выступил перед россиянами в Германии. Скриншоты: Instagram/misha_marvin

Участие украинских артистов, продолжающих зарабатывать российские рубли, прокомментировал блогер Богдан Беспалов.

"Поведение и поступки Кензова понятны. У него четкая позиция — деньги не пахнут. Ждем выступление нового предателя в условном Сыктывкаре, или другом российском городе", — написал Беспалов.

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