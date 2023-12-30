Брата Майкла Джексона звинуватили у жорстокому зґвалтуванні

Джермейн Джексон. Фото: instagram.com/officialjermainejackson/

Засновника гурту The Jackson 5, старшого брата Майкла Джексона Джермейна, звинуватили у зґвалтуванні. Злочин, ймовірно, стався у 1988 році.

Про це пишуть в Rolling Stone.

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Позов подала Рита Баррет. Вона працювала разом з покійним Майклом Джексоном як музичний підрядник.

Жінка заявила, що старший брат культового співака силою зайшов у її будинок, напав на неї та згвалтував. Коли чоловік знущався над Баррет, вона молилась, бо боялась за своє життя.

Наступного дня після нападу Рита звернулась до продюсера Беррі Горді, який був її прямим керівником, проте він не допоміг. Чоловік вирішив приховати цю інформацію у своїх власних інтересах.

"Коли вона дізналася, що щось можна зробити згідно із законом, вона знайшла в собі сили і заручилася підтримкою близьких, щоб знайти нас, і тепер постоїть за себе та інших", — зазначив адвокат постраждалої Джефф Андерсен.

У позові згадуються компанії Jermaine L. Jackson Music Productions і Work Records, пов'язані з артистом. Конкретної суми позовних вимог немає.

Джермейн Джексон ніяк не прокоментував звинувачення. Раніше в його житті не було подібних історій.

Раніше колишня помічниця Він Дізеля звинуватила його у домаганнях.

Нагадаємо, що ексчоловіка Памели Андерсон вважають винним у злочині.