Зґвалтування у гелікоптері — ексчоловіка Памели Андерсон звинуватили у злочині

Барабанщик Томмі Лі. Фото: instagram.com/tommylee/

Барабанщика Томмі Лі невідома жінка звинувачує у згвалтуванні в приватному гелікоптері. Вона розповіла, що до моменту насилання зірка вживав заборонені речовини та алкоголь.

Про це пише TMZ.

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Жертва залишила своє ім'я в таємниці, проте розповіла всі подробиці злочину.

За її словами, у 2003 році вона разом з зіркою летіла на екскурсію околицями Сан-Дієго на приватному гелікоптері. Жінка особисто знала пілота. Вона зазначила, що вони разом пили алкоголь та вживали заборонені речовини.

Томмі Лі почав змущувати її сісти до нього на коліна, а потім почав сексуально домагатися. Музикант цілував та обмацував її тіло.

Жінка спробувала закінчити це і піти геть, проте чоловік схопив її сильніше. Пізніше зняв штани та намагався притиснути її голову до своїх генеталій.

Коли літак сів у Лос-Анджелосі, музикант вийшов, а жертва полетіла назад до Сан-Дієго.

Барабанщик Томмі Лі. Фото: instagram.com/tommylee/

Нині жінка вимагає матеріальної компенсації від Томмі Лі. Вона стверджує, що після сексуального насилля вона страждала тривоги, депресії, ПТСР та інших проблем.

Музикант публічно не коментує звинувачення.

Нагадаємо, що письменника Фредеріка Бегбедера звинуватили у зґвалтуванні.

Раніше ми писали, що зірки підтримали жінок, які пережили насилля від військових РФ.