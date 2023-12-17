Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Зґвалтування у гелікоптері — ексчоловіка Памели Андерсон звинуватили у злочині arrow

Зґвалтування у гелікоптері — ексчоловіка Памели Андерсон звинуватили у злочині

17 грудня 2023 12:53
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Зґвалтування у гелікоптері — ексчоловіка Памели Андерсон звинуватили у злочині
Барабанщик Томмі Лі. Фото: instagram.com/tommylee/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Барабанщика Томмі Лі невідома жінка звинувачує у згвалтуванні в приватному гелікоптері. Вона розповіла, що до моменту насилання зірка вживав заборонені речовини та алкоголь.

Про це пише TMZ.

Читайте також:

Жінка подала заяву до суду

Жертва залишила своє ім'я в таємниці, проте розповіла всі подробиці злочину. 

За її словами, у 2003 році вона разом з зіркою летіла на екскурсію околицями Сан-Дієго на приватному гелікоптері. Жінка особисто знала пілота. Вона зазначила, що вони разом пили алкоголь та вживали заборонені речовини.

Томмі Лі почав змущувати її сісти до нього на коліна, а потім почав сексуально домагатися. Музикант цілував та обмацував її тіло.

Жінка спробувала закінчити це і піти геть, проте чоловік схопив її сильніше. Пізніше зняв штани та намагався притиснути її голову до своїх генеталій.

Коли літак сів у Лос-Анджелосі, музикант вийшов, а жертва полетіла назад до Сан-Дієго.

Барабанщик Томмі Лі
Барабанщик Томмі Лі. Фото: instagram.com/tommylee/

Нині жінка вимагає матеріальної компенсації від Томмі Лі. Вона стверджує, що після сексуального насилля вона страждала тривоги, депресії, ПТСР та інших проблем. 

Музикант публічно не коментує звинувачення.

Нагадаємо, що письменника Фредеріка Бегбедера звинуватили у зґвалтуванні.

Раніше ми писали, що зірки підтримали жінок, які пережили насилля від військових РФ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Актуальне по темі