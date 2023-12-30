Брата Майкла Джексона обвинили в жестоком изнасиловании

Джермейн Джексон. Фото: instagram.com/officialjermainejackson/

Основателя группы The Jackson 5, старшего брата Майкла Джексона Джермейна обвинили в изнасиловании. Преступление вероятно произошло в 1988 году.

Об этом пишут в Rolling Stone.

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Иск подала Рита Баррет. Она работала вместе с покойным Майклом Джексоном как музыкальный подрядчик.

Женщина заявила, что старший брат культового певца силой вошел в ее дом, напал на нее и изнасиловал. Когда мужчина издевался над Баррет, она молилась, потому что боялась за свою жизнь.

На следующий день после нападения Рита обратилась к продюсеру Берри Горди, который был ее прямым руководителем, однако он не помог. Мужчина решил скрыть эту информацию в своих интересах.

"Когда она узнала, что что-то можно сделать по закону, она нашла в себе силы и заручилась поддержкой близких, чтобы найти нас, и теперь постоит за себя и других", — отметил адвокат пострадавшей Джефф Андерсен.

В заявлении упоминаются компании Jermaine L. Jackson Music Productions и Work Records, связанные с артистом. Конкретной суммы исковых требований нет.

Джермейн Джексон никак не прокомментировал обвинение. Раньше в его жизни не было подобных историй.

Ранее бывшая помощница Вин Дизеля обвинила его в притязаниях.

Напомним, что эксмуж Памелы Андерсон считают виновным в преступлении.