Куди зникли Брати Борисенки після "Фабрики зірок" — відео

Брати Борисенки на шоу "Фабрика зірок". Фото: скриншот

Олександр і Володимир Борисенки розсекретили, де працюють та як заробляють кошти на життя. Вони припинили виходити на сцену після закінчення шоу "Фабрика зірок".

Про це розповіли артисти журналістам "Люкс ФМ".

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Олександр та Володимир Борисенки були справжнім відкриттям українського шоубізнесу у 2000-х. Гурт мав шалену популярність, однак після закінчення "Фабрики зірок" кар'єра братів не склалася. Вони знайшли себе в інших сферах.

"Я працюю в рекламі. Я заробляю на життя рекламою. Брат працює в медіа, якось так. Руками заробляємо!" — розсекретив Борисенко.

Олександр та Володимир Борисенки не працюють артистами. Фото: instagram/sasha__borysenko

Також брати не спілкуються з учасниками шоу. Після проєкту їхні шляхи розійшлись.

"Ні з ким зв'язок не підтримуємо. Якось ще тоді припинили. Наша тусовка — це MamaRika, Мєх, Лавіка. Коля Сєрга молодець. Я за нього дуже радий, що він нарешті почав усвідомлювати свою українськість і змінив позицію. Щодо інших…У кожного своє життя", — зазначив Володимир.

Брати Борисенки не співають більше. Фото: instagram/sasha__borysenko

Нагадаємо, актор Тарас Цимбалюк відреагував на обурення українців щодо його вподобань російськомовних пісень. Також співачка Анастасія Приходько розкритикувала прагнення українців до вступу в ЄС.