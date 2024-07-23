Куди зникли Брати Борисенки після "Фабрики зірок" — відео

Брати Борисенки зізнались, як заробляють на життя після втрати популярності
Олександр і Володимир Борисенки розсекретили, де працюють та як заробляють кошти на життя. Вони припинили виходити на сцену після закінчення шоу "Фабрика зірок".
Про це розповіли артисти журналістам "Люкс ФМ".
Куди зникли Брати Борисенки після "Фабрики зірок"
Олександр та Володимир Борисенки були справжнім відкриттям українського шоубізнесу у 2000-х. Гурт мав шалену популярність, однак після закінчення "Фабрики зірок" кар'єра братів не склалася. Вони знайшли себе в інших сферах.
"Я працюю в рекламі. Я заробляю на життя рекламою. Брат працює в медіа, якось так. Руками заробляємо!" — розсекретив Борисенко.
Також брати не спілкуються з учасниками шоу. Після проєкту їхні шляхи розійшлись.
"Ні з ким зв'язок не підтримуємо. Якось ще тоді припинили. Наша тусовка — це MamaRika, Мєх, Лавіка. Коля Сєрга молодець. Я за нього дуже радий, що він нарешті почав усвідомлювати свою українськість і змінив позицію. Щодо інших…У кожного своє життя", — зазначив Володимир.
Нагадаємо, актор Тарас Цимбалюк відреагував на обурення українців щодо його вподобань російськомовних пісень. Також співачка Анастасія Приходько розкритикувала прагнення українців до вступу в ЄС.
Читайте Новини.LIVE!