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Приходько засудила вступ України в Європейський союз

23 липня 2024 13:05
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Приходько висловилася про вступ України в Євросоюз — відео
Українська співачка Анастасія Приходько. Фото: instagram.com/prykhodko_official/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Анастасія Приходько поділилася своїми думками про вступ України до Європейського союзу. Зірка впевнена, що українцям буде набагато краще у самостійній, не інтегрованій у Європу країні.

Про це вона заявила на своїй сторінці TikTok.

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Зірка обурена через те, що влада обирає європейський курс, не погоджуючи це рішення із українцями. Приходько впевнена, що нашій країні потрібно розвиватися окремо від Європейського союзу. Співачка побоюється, що із вступом в ЄС наші робочі місця займуть європейці.

"Я проти того, щоб бути в Європейському союзі. Поясню чому. Всі ці яхти, заводи, пароходи, які будувалися в Європейському Союзі, почнуть будуватися у нас. Люди почнуть приїздити, фахівці, які розуміються на цьому обладнанні. І будуть працювати в нас, а де будемо працювати ми?", — зазначила вона.

За словами зірки, в ЄС на нас чекає суттєве підняття тарифів, великі штрафи, черги до лікарів та бюрократія.

"Мене повністю влаштовують мої, які зараз в моїй країні є, але ще їх вище будуть піднімати. Хоча обіцяли під час війни їх не підіймати, але то таке. Я не хочу таких лікарень, які є в Європейському союзі, бо я хочу потрапляти до лікаря тоді, коли я хочу, а не чекати тижнями в черзі, щоб мені просто дали рецепт, щоб я сходила і купила собі анальгін. Я не хочу такої бюрократичної історії накшталт тої, що відбувається в Німеччині. Що треба отакі толмуди із собою паперів носити. І жити за паперами. І якщо сусіди побачать, що ти притискаєш сміття у мусорному баці, тобі випишуть штраф у €500. Я не хочу євро взагалі, мене дуже влаштовує моя гривня. Я не хочу сієсти. Я не хочу, щоб посеред білого дня, коли я хочу щось купити в магазині, магазини були зачинені на дві-три години", — додала співачка.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Анастасія Приходько потрапила у ДТП дорогою на концерт. А також виконавиця дорікнула ООН через ракетний удар на Охматдит.

тарифи Європейський союз Анастасія Приходько Україна Європа штрафи українські зірки

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