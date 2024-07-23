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Тарас Цимбалюк прокоментував скандал із російськими піснями

23 липня 2024 17:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Цимбалюк відреагував на хейт українців
Український актор Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Нещодавно відомий український актор та зірка серіалу "Кайдешева сім’я" Тарас Цимбалюк потрапив у скандал через те, що розважався під пісні російських та білоруських виконавців. Артисту образливо через те, що "достатньо однієї помилки" для того, щоб українці із "величезною радістю змішали із г*вном".

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

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Напередодні мережею розлетілися кадри, на яких актор разом зі скандальною блогеркою Анною Алхім відпочиває у басейні під  під відомі хіти російських та білоруських артистів — Земфіри, гурту "Леприконсы" та путініста Сергія Мазаєва. При цьому актор з початку війни розповідав про важливість української мови у нашому суспільстві. Українці звинуватили Цимбалюка у лицемірстві.

Тарас Цимбалюк прокоментував скандал із російськими піснями - фото 1
Український актор Тарас Цимбалюк відреагував на скандал. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Артист не змовчав та відкрито визнав свою помилку. Втім, його дуже образили слова, які він почув від українців.

"Всі вже прокляли мене? Всі побажали смерті мені і моїм близьким? Те, що публічна людина зʼявляється у соц просторі і по фону вмикають ворожу музику — це про*об. ЦЕ МІЙ ГРУБИЙ ПРО*ОБ! Я це визнаю і не збираюсь зараз це змахувати на обставини. Також не хочу виправдовуватись і списувати на те, що і хто вмикав. Про*об — є про*об! І він тільки мій", — написав він.

Цимбалюк додав про те, що війна змінила українців і вони помічають лише погане. Його образило те, що наш народ у такий непростий час забуває про те, що він зробив для країни.

"Але, власне, мені не треба мені забувати, що крім волонтерства і виробництва українських фільмів та серіалів, я — публічна людина, котра завше під лупою! І тут варто зробити висновки не тільки мені. На своєму прикладі хочу попросити українців з аудиторією бути пильними! Усвідомте, за вами йдуть люди. Як показує практика, ви можете допомагати країні роками, бути прикладом і кумиром, але достатньо однієї помилки і вас з величезною радістю змішають з г*вном", — додав він.

Нагадаємо, ми писали про те, що український актор Тарас Цимбалюк показав архівні фото зі школи. А також артист потрапив у конфуз через подарунок коханій.

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