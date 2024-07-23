Куда исчезли Братья Борисенко после "Фабрики звезд" - видео

Братья Борисенко на шоу "Фабрика звезд". Фото: скриншот

Александр и Владимир Борисенко рассекретили, где работают и как зарабатывают деньги на жизнь. Они перестали выходить на сцену после окончания шоу "Фабрика звезд".

Об этом рассказали артисты журналистам "Люкс ФМ".

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Александр и Владимир Борисенко были настоящим открытием украинского шоу-бизнеса в 2000-х. Группа была безумной популярностью, однако после окончания "Фабрики звезд" — карьера братьев не сложилась. Они нашли себя в других областях.

"Я работаю в рекламе. Я зарабатываю на жизнь рекламой. Брат работает в медиа, как-то так. Руками зарабатываем!" — рассекретил Борисенко.

Александр и Владимир Борисенко не работают артистами. Фото: instagram/sasha__borysenko

Также братья не общаются с участниками шоу. После проекта их пути разошлись.

"Ни с кем связь не поддерживаем. Как-то еще тогда прекратили. Наша тусовка — это MamaRika, Мех, Лавика, Коля Серга молодец. Я за него очень рад, что он наконец-то начал осознавать свою украинскую позицию. Что касается других… У каждого своя жизнь", — отметил Владимир.

Братья Борисенко не поют больше. Фото: instagram/sasha__borysenko

Напомним, актер Тарас Цымбалюк отреагировал на возмущение украинцев по поводу его предпочтений русскоязычных песен. Также певица Анастасия Приходько подвергла критике стремление украинцев к вступлению в ЕС.