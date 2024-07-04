У Бразилії померла блогерка Аліне Феррейра — деталі

Бразильська блогерка Аліне Феррейра. Фото: instagram/linefrreira

Блогерка Аліне Феррейра лягла на операційний стіл, щоб збільшити сідниці. Втім, опісля маніпуляцій вона померла.

Про це повідомило видання Correo Brazilenze.

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Аліне Феррейра померла після збільшення сідниць

Аліне Феррейра була блогеркою-початківцем, яка розповідала про моду, подорожі та повсякденне життя. Втім, з нею трапилось лихо.

Дівчина вирішила збільшити сідниці із застосуванням поліметилметакрилату (ПММА) у клініці Ame-se в Гоянії. Після операції вона повернулась додому в Бразилію і почувалась добре. Втім, наступного дня в неї піднялась температура.

Бразильська блогерка Аліне Феррейра померла. Фото: instagram/linefrreira

Чоловік Аліне звернувся до вченої-біомедикині, яка проводила процедуру в клініці й так сказала випити ліки проти лихоманки. Запевнила, що це нормальна реакція.

Однак, Аліне не стало краще. У неї почалися болі в животі, і вона знепритомніла. Її госпіталізували в регіональну лікарню Аса Норте, а потім перевели в приватний медзаклад у місті Аса Сул.

Блогерка Аліне Феррейра померла від збільшення сідниць. Фото: instagram/linefrreira

Сім'я Феррейри розповіла, що під час процедури зі збільшення "лікарка" ввела їй по 30 мл поліметилметакрилату в кожну сідницю. Втім, вона заперечує це. Мовляв, застосувала лише біостимулятор, а причину виникнення інфекції бачить у простирадлах в будинку Аліне.

Аліне Феррейра померла після пластичної операції. Фото: instagram/linefrreira

Цю лікарку Да Сілву вже заарештували. Слідчі проводять розслідування. Виявилось, що її клініка не мала медичної ліцензії на проведення подібних процедур і не була зареєстрована в Регіональній раді біомедицини Гояса. Її вже закрили.

Аліне Феррейра померла у лікарні. Фото: instagram/linefrreira

До того ж Національне агентство з нагляду за здоров'ям Бразилії пропонує використовувати гель для ін'єкцій поліметилметакрилату тільки для лікування серйозних захворювань, як-от поліомієліт, у тому разі, якщо вони провокують розвиток деформацій тіла.

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