У Бразилії померла блогерка Аліне Феррейра — деталі

Бразильська блогерка померла після пластичної операції
Блогерка Аліне Феррейра лягла на операційний стіл, щоб збільшити сідниці. Втім, опісля маніпуляцій вона померла.
Про це повідомило видання Correo Brazilenze.
Аліне Феррейра померла після збільшення сідниць
Аліне Феррейра була блогеркою-початківцем, яка розповідала про моду, подорожі та повсякденне життя. Втім, з нею трапилось лихо.
Дівчина вирішила збільшити сідниці із застосуванням поліметилметакрилату (ПММА) у клініці Ame-se в Гоянії. Після операції вона повернулась додому в Бразилію і почувалась добре. Втім, наступного дня в неї піднялась температура.
Чоловік Аліне звернувся до вченої-біомедикині, яка проводила процедуру в клініці й так сказала випити ліки проти лихоманки. Запевнила, що це нормальна реакція.
Однак, Аліне не стало краще. У неї почалися болі в животі, і вона знепритомніла. Її госпіталізували в регіональну лікарню Аса Норте, а потім перевели в приватний медзаклад у місті Аса Сул.
Сім'я Феррейри розповіла, що під час процедури зі збільшення "лікарка" ввела їй по 30 мл поліметилметакрилату в кожну сідницю. Втім, вона заперечує це. Мовляв, застосувала лише біостимулятор, а причину виникнення інфекції бачить у простирадлах в будинку Аліне.
Цю лікарку Да Сілву вже заарештували. Слідчі проводять розслідування. Виявилось, що її клініка не мала медичної ліцензії на проведення подібних процедур і не була зареєстрована в Регіональній раді біомедицини Гояса. Її вже закрили.
До того ж Національне агентство з нагляду за здоров'ям Бразилії пропонує використовувати гель для ін'єкцій поліметилметакрилату тільки для лікування серйозних захворювань, як-от поліомієліт, у тому разі, якщо вони провокують розвиток деформацій тіла.
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