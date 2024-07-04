В Бразилии умерла блоггер Алине Феррейра — детали

Бразильский блогер скончалась после пластической операции
Блогер Алине Феррейра легла на операционный стол, чтобы увеличить ягодицы. Впрочем, после манипуляций она скончалась.
Об этом сообщило издание Correo Brazilenze.
Алине Феррейра умерла после увеличения ягодиц
Алине Феррейра была начинающим блогером, которая рассказывала о моде, путешествиях и повседневной жизни. Впрочем, с ней случилась беда.
Девушка решила увеличить ягодицы с применением полиметилметакрилата (ПММА) в клинике Ame-se в Гоянии. После операции она вернулась домой в Бразилию и чувствовала себя хорошо. Впрочем, на следующий день у нее поднялась температура.
Муж Алине обратился к ученой, которая проводила процедуру в клинике и так сказала выпить лекарство против лихорадки. Уверила, что это нормальная реакция.
Однако Алине не стало лучше. У нее начались боли в животе, и она потеряла сознание. Ее госпитализировали в региональную больницу Аса Норте, а затем перевели в частное медучреждение в городе Аса Сул.
Семья Феррейры рассказала, что во время процедуры по увеличению "врача" ввела ей по 30 мл полиметилметакрилата в каждую ягодицу. Впрочем, она отрицает это. Мол, применила только биостимулятор, а причину возникновения инфекции видит в простынях в доме Алине.
Этот врач Да Силву уже арестовали. Следователи проводят расследование. Оказалось, что ее клиника не имела медицинской лицензии на проведение подобных процедур и не зарегистрирована в Региональном совете биомедицины Гояса. Ее уже закрыли.
К тому же Национальное агентство по надзору за здоровьем Бразилии предлагает использовать гель для инъекций полиметилметакрилата только для лечения серьезных заболеваний, таких как полиомиелит, в том случае, если они провоцируют развитие деформаций тела.
Напомним, новые подробности смерти американского актера Меттью Перри. Также мы рассказывали, что повлекло смерть солиста группы Crazy Town.
Читайте Новини.LIVE!