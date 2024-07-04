В Бразилии умерла блоггер Алине Феррейра — детали

Бразильский блогер Алине Феррейра. Фото: instagram/linefrreira

Блогер Алине Феррейра легла на операционный стол, чтобы увеличить ягодицы. Впрочем, после манипуляций она скончалась.

Об этом сообщило издание Correo Brazilenze.

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Алине Феррейра умерла после увеличения ягодиц

Алине Феррейра была начинающим блогером, которая рассказывала о моде, путешествиях и повседневной жизни. Впрочем, с ней случилась беда.

Девушка решила увеличить ягодицы с применением полиметилметакрилата (ПММА) в клинике Ame-se в Гоянии. После операции она вернулась домой в Бразилию и чувствовала себя хорошо. Впрочем, на следующий день у нее поднялась температура.

Бразильский блогер Алине Феррейра скончалась. Фото: instagram/linefrreira

Муж Алине обратился к ученой, которая проводила процедуру в клинике и так сказала выпить лекарство против лихорадки. Уверила, что это нормальная реакция.

Однако Алине не стало лучше. У нее начались боли в животе, и она потеряла сознание. Ее госпитализировали в региональную больницу Аса Норте, а затем перевели в частное медучреждение в городе Аса Сул.

Блогер Алине Феррейра умерла от увеличения ягодиц. Фото: instagram/linefrreira

Семья Феррейры рассказала, что во время процедуры по увеличению "врача" ввела ей по 30 мл полиметилметакрилата в каждую ягодицу. Впрочем, она отрицает это. Мол, применила только биостимулятор, а причину возникновения инфекции видит в простынях в доме Алине.

Алине Феррейра скончалась после пластической операции. Фото: instagram/linefrreira

Этот врач Да Силву уже арестовали. Следователи проводят расследование. Оказалось, что ее клиника не имела медицинской лицензии на проведение подобных процедур и не зарегистрирована в Региональном совете биомедицины Гояса. Ее уже закрыли.

Алине Феррейра скончалась в больнице. Фото: instagram/linefrreira

К тому же Национальное агентство по надзору за здоровьем Бразилии предлагает использовать гель для инъекций полиметилметакрилата только для лечения серьезных заболеваний, таких как полиомиелит, в том случае, если они провоцируют развитие деформаций тела.

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