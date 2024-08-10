Бред Пітт цікавиться станом здоров'я Пакса

Голлівудський актор Бред Пітт. Фото: Reuters

Актор Бред Пітт "отримує новини" про одужання сина Пакса після аварії. Хлопець поки не планує налагоджувати стосунки із батьком.

Про це повідомляють джерела видання PEOPLE.

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Інсайдери зазначають, що хоча Пітт не контактував з Паксом протягом багатьох років, але він все ще дуже переживає за нього.

Нагадаємо, Пакс був госпіталізований після жахливої аварії на електробайку. Хлопець врізався в задню частину автомобіля та ледь не загинув.

5 серпня ще одне джерело повідомило, що Пакса виписали з реанімації.

"Він отримав складну травму, і тепер починається довгий шлях відновлення і фізичної терапії", — йдеться у повідомленні.

Акторка Анджеліна Джолі зі спільним від Бреда Пітта сином Паксом. Фото: Reuters

Щодо контактів Пітта з дітьми, інсайдер повідомив, що він "практично не контактує" з дорослими дітьми, однак, за домовленістю з Джолі, "він має право на побачення з молодшими дітьми".

Нагадаємо, Бред Пітт намагався "купити мовчання" Анджеліни Джолі про домашнє насильство. А також ми розповідали, як Пітт відреагував на аварію, в якій травмувався його син.