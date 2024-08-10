Бред Пітт цікавиться станом здоров'я Пакса

Бред Пітт, незважаючи на погані стосунки з сином, цікавиться його станом після моторошної аварії
Актор Бред Пітт "отримує новини" про одужання сина Пакса після аварії. Хлопець поки не планує налагоджувати стосунки із батьком.
Про це повідомляють джерела видання PEOPLE.
Бред Пітт хвилюється за Пакса
Інсайдери зазначають, що хоча Пітт не контактував з Паксом протягом багатьох років, але він все ще дуже переживає за нього.
Нагадаємо, Пакс був госпіталізований після жахливої аварії на електробайку. Хлопець врізався в задню частину автомобіля та ледь не загинув.
5 серпня ще одне джерело повідомило, що Пакса виписали з реанімації.
"Він отримав складну травму, і тепер починається довгий шлях відновлення і фізичної терапії", — йдеться у повідомленні.
Щодо контактів Пітта з дітьми, інсайдер повідомив, що він "практично не контактує" з дорослими дітьми, однак, за домовленістю з Джолі, "він має право на побачення з молодшими дітьми".
Нагадаємо, Бред Пітт намагався "купити мовчання" Анджеліни Джолі про домашнє насильство. А також ми розповідали, як Пітт відреагував на аварію, в якій травмувався його син.
Читайте Новини.LIVE!