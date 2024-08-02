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Бред Пітт вразив реакцією на жахливу аварію, у якій ледь не загинув його син

2 серпня 2024 08:14
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Бред Пітт вразив реакцією на жахливу аварію, у якій ледь не загинув його син
Актор Бред Пітт. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Бред Пітт "збентежений" і засмучений тим, що не зміг поговорити зі своїм сином Паксом, який перебуває в лікарні після того, як врізався на своєму велосипеді в задню частину автомобіля в Лос-Анджелесі. Поліція Лос-Анджелеса підтвердила, що на бульварі Пакс був без шолома, коли його електричний байк врізався у задню частину автомобіля, який зупинився на червоне світло.

Про це пише Daily Mail.

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Свідки на місці події сказали, що Пакс одразу після аварії поскаржився на біль у голові та стегні. Поліція та медики, які прибули на виклик, побоювалися, що у нього крововилив у мозок, тому терміново доставили його до лікарні.

 

Син Анджеліни Джолі Пакс
Син Анджеліни Джолі Пакс. Фото: BACKGRID

 

Водій автомобіля виконав свій обов’язок, вийшов і перевірив травмованого Пакса до прибуття поліції та медиків.

Джерело, близьке до Анджелії Джолі, повідомило, що вона "перебуває поруч з Паксом у лікарні, де він залишається в стабільному стані". Повний ступінь його травм поки невідомий.

Пакс був ображений на Пітта після інцидента в приватному літаку з Анджеліною в 2016 році. У дописі в Instagram від 2020 року він назвав Пітта "виродком світового класу" і " жахливою людиною".

Але незважаючи на відсутність контакту, джерело розповіло: "Бред засмучений і стурбований аварією Пакса, але він не може з ним зв’язатися. Бред дуже засмучується, коли чує, що хтось із дітей може постраждати, і почувається абсолютно безсилим, тому що нічого не може зробити. Батько хоче піти до лікарні або зателефонувати йому. Він стільки разів намагався, але діти не відповідають на його дзвінки. Його руки зв'язані. Бред не думає, що Пакс повинен був їздити на скутері без шолома — він мав бути в машині".

 

Актор Бред Пітт
Актор Бред Пітт. Фото: Reuters

 

Пакса усиновила Джолі з дитячого будинку у В'єтнамі, коли йому було три роки. Він залишається близьким зі своєю матір’ю, як і його п’ятеро братів і сестер, Меддокс, Захара, Шайло, і близнюки Нокс і Вів’єн.

Джерело, близьке до Джолі, звинуватило Пітта в його розриві стосунків із Паксом. Подружжя, яке розлучилося, нещодавно посварилися після того, як Пітт подав позов проти Джолі на 67 мільйонів доларів через продаж їхнього винного бізнесу Miraval.

11 липня Пакса помітили, коли він катався по Лос-Анджелесу на електричному велосипеді Talaria Sting R MX4 за 3000 доларів. На ньому не було шолома. Закони Каліфорнії вимагають від усіх водіїв мотоциклів носити шоломи, а всі молодші 18 років також повинні носити їх.

Джолі усиновила Пакса в Хошиміні, В'єтнам, у 2007 році, коли йому було три роки. Ще новонародженого його кинула біологічна мати, залежна від героїну.

Крім Пакса, у них з Бредом ще п'ятеро дітей. Їх троє біологічних дітей - донька Шайло, 18 років, і близнюки Нокс і Вів'єн, 16 років.

22-річного Меддокса усиновила Джолі з Камбоджі в 2002 році. 19-річну Захару усиновила Джолі з Ефіопії в 2005 році.

Пізніше Пітт усиновив Меддокса і Захару в 2006 році, а також Пакса в 2008 році. Пітт і Джолі почали зустрічатися в 2005 році після розриву стосунків Пітта з Дженніфер Еністон. Вони заручилися в 2012 році і одружилися в 2014 році в Міравалі, Франці. Пакса не бачили з Піттом після того, як Джолі подала на розлучення з актором у 2016 році. Джолі подала на розлучення після сварки між Піттом і Меддоксом на борту приватного літака, коли сім'я була на шляху з Франції до Каліфорнії в 2016 році. Вона стверджувала, що він був у стані алкогольного сп'яніння, і що він схопив її за голову і трусив, а потім штовхнув її вниз, це нібито було пов'язане з їхніми дітьми.

 

Анджеліна Джолі з дочкою
Анджеліна Джолі з дочкою. Фото: Reuters

 

Його молодша донька Вів'єн, яка працювала асистентом Джолі, коли продюсувала бродвейську музичну адаптацію "Аутсайдерів", вказала своє ім'я як Вів'єн Джолі в титрах шоу — замість того, щоб використовувати своє ім'я, яке раніше було вказано як — Вів'єн Джолі-Пітт.

Нагадаємо, очевидці розповіли про травми Пакса Джолі-Пітт.

Анджеліна Джолі Бред Пітт аварія закордонні зірки

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