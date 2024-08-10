Брэд Питт интересуется состоянием здоровья Пакса

Голливудский актер Брэд Питт. Фото: Reuters

Актер Брэд Питт "получает новости" об выздоровлении сына Пакса после аварии. Парень пока не планирует налаживать отношения с отцом.

Об этом сообщают источники издания PEOPLE.

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Инсайдеры отмечают, что хотя Питт не контактировал с Паксом на протяжении многих лет, он все еще очень переживает за него.

Напомним, Пакс был госпитализирован после ужасающей аварии на электробайке. Парень врезался в заднюю часть автомобиля и чуть не погиб.

5 августа еще один источник сообщил, что Пакса выписали из реанимации.

"Он получил сложную травму и теперь начинается долгий путь восстановления и физической терапии", — говорится в сообщении.

Актриса Анджелина Джоли с общим от Брэда Питта сыном Паксом. Фото: Reuters

По поводу контактов Питта с детьми, инсайдер сообщил в, что он "практически не контактирует" со взрослыми детьми, однако, по договоренности с Джоли, "он имеет право на свидание с младшими детьми".

Напомним, Брэд Питт пытался "купить молчание" Анджелины Джоли о домашнем насилии. А также мы рассказывали, как Питт отреагировал на аварию, в которой травмировался его сын.