Брэд Питт интересуется состоянием здоровья Пакса

Брэд Питт, несмотря на плохие отношения с сыном, интересуется его состоянием после жуткой аварии
Актер Брэд Питт "получает новости" об выздоровлении сына Пакса после аварии. Парень пока не планирует налаживать отношения с отцом.
Об этом сообщают источники издания PEOPLE.
Брэд Питт волнуется за Пакса
Инсайдеры отмечают, что хотя Питт не контактировал с Паксом на протяжении многих лет, он все еще очень переживает за него.
Напомним, Пакс был госпитализирован после ужасающей аварии на электробайке. Парень врезался в заднюю часть автомобиля и чуть не погиб.
5 августа еще один источник сообщил, что Пакса выписали из реанимации.
"Он получил сложную травму и теперь начинается долгий путь восстановления и физической терапии", — говорится в сообщении.
По поводу контактов Питта с детьми, инсайдер сообщил в, что он "практически не контактирует" со взрослыми детьми, однако, по договоренности с Джоли, "он имеет право на свидание с младшими детьми".
Напомним, Брэд Питт пытался "купить молчание" Анджелины Джоли о домашнем насилии. А также мы рассказывали, как Питт отреагировал на аварию, в которой травмировался его сын.
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