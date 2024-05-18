Бред Пітт виграв суд над Анджеліною Джолі — деталі

Бред Пітт і Анджеліна Джолі. Фото: Fred Duval

Завершився ще один суд у справі голлівудських акторів Бреда Пітта та Анджеліни Джолі. Після розлучення вони не змогли мирно поділити спільно нажиту виноробню.

Про рішення написало видання Daily Mail.

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Зірка "Малефісенти" Анджеліна Джолі продала свою частку в бізнесі (виноробня) вартістю 500 мільйонів доларів російському бізнесмену, який контролює Stoli Group.

Однак Бред Пітт протягом року оскаржує її рішення, адже ще під час початку розлучення він домовився з колишньою, що вони не будуть продавати акції компанії без згоди іншого. Його адвокати стверджують, що доказом є одна з угод про нерозголошення.

Американські актори Бред Пітт і Анджеліна Джолі у фільмі "Містер і місіс Сміт". Фото: стоп-кадр

Натомість Джолі була проти розкриття угод, адже можуть постраждати її працівники та кінокомпанії. Її адвокати намагались відстояти цю позицію, однак не вийшло.

Суддя Лія Мартін задовольнила клопотання Бреда. Тепер колишня дружина має повернути всі угоди про нерозголошення, які вона уклала з третіми сторонами з 2014 року.

Виноробня Château Miraval у Франції. Фото: instagram/angelina_jolie_brad_pitt/

Нагадаємо, що Джолі подала на розлучення після скандального випадку на приватному джеті у 2016 році. Вона повідомила, що Бред був п'яним і почав ображати дружину та сина. Актор ці звинувачення досі спростовує.

Раніше Анджеліна Джолі висунула ще нові звинувачення проти колишнього чоловіка. Також їхня донька розпочала кінокар'єру і вже презентувала перший проєкт.