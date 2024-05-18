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Брэд Питт выиграл суд над Анджелиной Джоли — кому достанется винодельня

18 мая 2024 13:20
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Брэд Питт выиграл суд над Анджелиной Джоли.
Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото: Fred Duval
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Завершился еще один суд по делу голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли. После развода они не смогли мирно поделить совместно нажитую винодельню.

О решении написало издание Daily Mail.

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Звезда "Малефисенты" Анджелина Джоли продала свою долю в бизнесе (винодельня) стоимостью 500 миллионов долларов российскому бизнесмену, контролирующему Stoli Group.

Однако Брэд Питт в течение года оспаривает ее решение, ведь еще во время начала развода он договорился с бывшей, что они не будут продавать акции компании без согласия другого. Его адвокаты утверждают, что доказательством является одно из соглашений о неразглашении.

Американские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли в фильме "Мистер и миссис Смит". Фото: стоп-кадр
Американские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли в фильме "Мистер и миссис Смит". Фото: стоп-кадр

В то же время Джоли была против раскрытия соглашений, ведь могут пострадать ее сотрудники и кинокомпании. Ее адвокаты пытались отстоять эту позицию, однако не получилось.

Судья Лия Мартин удовлетворила ходатайство Брэда. Теперь бывшая жена должна вернуть все соглашения о неразглашении, которые она заключила с третьими сторонами с 2014 года.

Винодельня Château Miraval во Франции
Винодельня Château Miraval во Франции. Фото: instagram/angelina_jolie_brad_pitt/

Напомним, что Джоли подала на развод после скандального случая на частном джете в 2016 году. Она сообщила, что Брэд был пьян и начал оскорблять жену и сына. Актер эти обвинения до сих пор опровергает.

Ранее Анджелина Джоли выдвинула еще новые обвинения против бывшего супруга. Также их дочь начала кино карьеру и презентовала первый проект.

суд
скандал
Анджелина Джоли
Брэд Питт
семья
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