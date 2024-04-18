Анджеліна Джолі шокувала новими звинуваченнями на адресу Бреда Пітта

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Шлюб Анджеліни Джолі та Бреда Пітта закінчився вісім років тому, а судові розбірки все ще тривають. У розпорядження ЗМІ потрапили нові судові документи, в яких сторона Джолі стверджує, що колишній чоловік намагається "фінансово виснажити" її.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Стали відомі статки Джолі після розлучення

Журналісти провели власне розслідування, щоб з'ясувати обґрунтованість таких звинувачень, і дійшли висновку, що за роки після розлучення голлівудська актриса не лише не збідніла, а й навпаки збагатилася — на 100 млн доларів.

У цю суму, за даними видання, входять кредити, аліменти, подарунки і мільйони від продажу 50-відсоткової частки виноробні, що їй належала, — через цю угоду колишнє подружжя зараз і судиться, оскільки Пітт наполягає, що Джолі не мала права без його дозволу продавати свою частину колись спільного бізнесу. Свою частку Джолі продала російському мільярдеру Юрію Шефлеру.

Більшість із цих 100 млн на рахунок Джолі перейшла з рахунку Пітта: наприклад, до 2018 року, за даними журналістів, актор витратив на аліменти понад 1,3 млн доларів, оплачує психотерапію для їхніх дітей та сотні тисяч інших рахунків. Згідно з джерелами, Пітт систематично оплачував ці витрати протягом останніх семи років. За цей час він витратив на аліменти близько 10 млн. доларів.

Але найбільше Джолі виграла від продажу своєї частки у виноробні Miraval: коли Пітт і Джолі купили маєток у 2008 році, він коштував 60 млн доларів, але тепер його ціна, "завдяки зусиллям та інвестиціям Пітта", піднялася до 164 млн. доларів.

Проте в судових документах сторона Джолі наполягає на іншій версії: "Для Джолі надзвичайно болісно захищатися від цього позову — який є ще одним прикладом безперервних зусиль Пітта контролювати і фінансово виснажувати її — особливо тому, що довести брехню Пітта про причини провалу угоди щодо Miraval можна тільки зробивши саме те, чого Джолі ніколи не хотіла робити: пояснити судді причину провалу цієї угоди, порушивши тим самим угоду про нерозголошення, на якій наполягав Пітт, щоб приховати свою історію фізичного та емоційного насильства над Джолі та їхньою родиною".

Однак інсайдери, знайомі із ситуацією, дотримуються іншої думки: "Енджі каже, що Бред хоче фінансово знекровити її, але виглядає це так, ніби це вона хоче висмоктати з нього всі гроші. За Піттом не скажеш, що він хоче знищити свою колишню, навпаки , його дії виглядають так, ніби він щосили намагається підтримати Енджі і допомогти їй фінансово, незважаючи на її мстивість".

Інсайдери відзначають, що, хоча Джолі і "кричить про свою бідність", у неї все ж таки виявилося достатньо коштів, щоб купити будинок на Манхеттені, який колись належав Енді Ворхоллу і здавався в оренду за 60 тисяч доларів на місяць.

Рішення щодо нових претензій Джолі до Пітта незабаром винесе суд, але до остаточного завершення процесу ще далеко. Проте останні місяці Пітт вже здобув у суді кілька перемог, включаючи ключове судове рішення в Люксембурзі, яке повернуло йому контроль над виноградником Chateau Miraval в очікуванні подальших слухань. Ще однією важливою перемогою стало рішення судді відхилити позов Джолі, в якому та називала претензії Пітт "сміховинними та зловмисними". Сама Джолі після цього називала суддю "упередженим".

Нагадаємо, пластичний хірург прокоментував операції Бреда Пітта. А раніше ми писали, чий зірковий будинок приніс найбільше грошей.