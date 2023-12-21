Бреда Пітта спіймали з коханою на його дні народженні у Франції
Бред Пітт нещодавно відсвяткував своє 60-річчя. Актор вирішив провести цей день зі своєю дівчиною Інес де Рамон у Парижі.
Про це пише видання Daily.Mail.
Бред Пітт дуже закоханий в нову дівчину
Бреда Пітта спіймали на гарячому фотографи у Парижі. Відомий актор з'явився на публіці зі своєю коханою дівчиною Інес де Рамон.
Пара зачаровано усміхалась, коли виходила на вулицю. Вони разом відсвяткували день народження актора у найромантичнішому місті.
Відомо що цей день актор провів не тільки з Інес, а ще зі своїми дітьми та найближчими друзями.
Зіркову пару зловили у кадр, коли вони прибули до Théatre du Châtelet, щоб подивитися на співака Асафа Авідана.
Раніше їх помітили біля розкішного готелю, куди доставляли сріблясті повітряні кульки у формі цифр "60".
Бред Пітт та його нове кохання
Актор зустрічається з Інес де Рамон приблизно з лютого 2023 року. Це перші стосунки зірки після розлучення з Анджеліною Джолі.
Взимку їх помітили вперше разом на відпочинку у Мексиці. Інес навіть зазнімкували топлес.
Інсайдери говорять, що Бред Пітт справді щасливий у нових стосунках. Нині він хоче мати поруч людину, яка буде про нього дбати і добре поладнає з його дітьми. Саме такою нині описують 33-річну дизайнерку ювелірних прикрас Інес де Рамон.
Нагадаємо, що елітні апартаменти, якими володіли Анджеліна Джолі та Бред Пітт, виставили на продаж.
Раніше ми писали, коли Джолі вперше вийшла у світ після скандалу з Бредом Піттом.
Читайте Новини.LIVE!