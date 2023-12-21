Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Бреда Пітта спіймали з коханою на його дні народженні у Франції arrow

Бреда Пітта спіймали з коханою на його дні народженні у Франції

21 грудня 2023 14:49
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Бреда Пітта спіймали з коханою на його дні народженні у Франції
Бред Пітт у фільмі "Одного разу в Голлівуді". Фото: стопкадр фільму
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Бред Пітт нещодавно відсвяткував своє 60-річчя. Актор вирішив провести цей день зі своєю дівчиною Інес де Рамон у Парижі.

Про це пише видання Daily.Mail.

Читайте також:

Бред Пітт дуже закоханий в нову дівчину

Бреда Пітта спіймали на гарячому фотографи у Парижі. Відомий актор з'явився на публіці зі своєю коханою дівчиною Інес де Рамон.

Пара зачаровано усміхалась, коли виходила на вулицю. Вони разом відсвяткували день народження актора у найромантичнішому місті.

Ines, 33, put on a very stylish display as she stepped out of her hotel alongside Brad for their day of celebrations
Інес де Рамон. Фото: SplashNews.com

Відомо що цей день актор провів не тільки з Інес, а ще зі своїми дітьми та найближчими друзями.

Зіркову пару зловили у кадр, коли вони прибули до Théatre du Châtelet, щоб подивитися на співака Асафа Авідана.

Brad Pitt put on a very cosy display as he was spotted out and about in Paris with his girlfriend Ines de Ramon in Paris on his 60th birthday
Бред Пітт та Інес де Рамон. Фото: SplashNews.com

Раніше їх помітили біля розкішного готелю, куди доставляли сріблясті повітряні кульки у формі цифр "60".

Earlier in the day, silver '60' balloons were seen being delivered to their luxury hotel as they made sure to commemorate the occasion
Кульки для Бреда Пітта. Фото: SplashNews.com

Бред Пітт та його нове кохання

Актор зустрічається з Інес де Рамон приблизно з лютого 2023 року. Це перші стосунки зірки після розлучення з Анджеліною Джолі. 

Взимку їх помітили вперше разом на відпочинку у Мексиці. Інес навіть зазнімкували топлес.

Інсайдери говорять, що Бред Пітт справді щасливий у нових стосунках. Нині він хоче мати поруч людину, яка буде про нього дбати і добре поладнає з його дітьми. Саме такою нині описують 33-річну дизайнерку ювелірних прикрас Інес де Рамон.

The Hollywood actor was all smiles as he stepped out alongside his girlfriend Ines, 33, as they celebrated his milestone birthday together on Monday
Бред Пітт та Інес де Рамон. Фото: SplashNews.com

Нагадаємо, що елітні апартаменти, якими володіли Анджеліна Джолі та Бред Пітт, виставили на продаж.

Раніше ми писали, коли Джолі вперше вийшла у світ після скандалу з Бредом Піттом.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров - 80x80

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі