Бреда Пітта спіймали з коханою на його дні народженні у Франції

Бред Пітт у фільмі "Одного разу в Голлівуді". Фото: стопкадр фільму

Бред Пітт нещодавно відсвяткував своє 60-річчя. Актор вирішив провести цей день зі своєю дівчиною Інес де Рамон у Парижі.

Про це пише видання Daily.Mail.

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Бреда Пітта спіймали на гарячому фотографи у Парижі. Відомий актор з'явився на публіці зі своєю коханою дівчиною Інес де Рамон.

Пара зачаровано усміхалась, коли виходила на вулицю. Вони разом відсвяткували день народження актора у найромантичнішому місті.

Інес де Рамон. Фото: SplashNews.com

Відомо що цей день актор провів не тільки з Інес, а ще зі своїми дітьми та найближчими друзями.

Зіркову пару зловили у кадр, коли вони прибули до Théatre du Châtelet, щоб подивитися на співака Асафа Авідана.

Бред Пітт та Інес де Рамон. Фото: SplashNews.com

Раніше їх помітили біля розкішного готелю, куди доставляли сріблясті повітряні кульки у формі цифр "60".

Кульки для Бреда Пітта. Фото: SplashNews.com

Бред Пітт та його нове кохання

Актор зустрічається з Інес де Рамон приблизно з лютого 2023 року. Це перші стосунки зірки після розлучення з Анджеліною Джолі.

Взимку їх помітили вперше разом на відпочинку у Мексиці. Інес навіть зазнімкували топлес.

Інсайдери говорять, що Бред Пітт справді щасливий у нових стосунках. Нині він хоче мати поруч людину, яка буде про нього дбати і добре поладнає з його дітьми. Саме такою нині описують 33-річну дизайнерку ювелірних прикрас Інес де Рамон.

Бред Пітт та Інес де Рамон. Фото: SplashNews.com

Нагадаємо, що елітні апартаменти, якими володіли Анджеліна Джолі та Бред Пітт, виставили на продаж.

Раніше ми писали, коли Джолі вперше вийшла у світ після скандалу з Бредом Піттом.