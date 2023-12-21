Брэда Питта поймали с любимой на его дне рождения во Франции
Брэд Питт недавно отпраздновал свое 60-летие. Актер решил провести этот день со своей девушкой Инес де Рамон в Париже.
Об этом пишет издание Daily.Mail.
Брэд Питт по-настоящему влюблен
Брэда Питта поймали с поличным фотографы в Париже. Известный актер появился на публике со своей любимой девушкой Инес де Рамон.
Пара удивленно улыбалась, когда выходила на улицу. Они вместе отпраздновали день рождения актера в самом романтичном городе.
Известно, что этот день актер провел не только с Инес, но и со своими детьми и самыми близкими друзьями.
Звездную пару поймали в кадр, когда они прибыли в Théatre du Châtelet, чтобы посмотреть на певца Асафа Авидана.
Ранее их заметили возле роскошной гостиницы, куда доставляли серебристые шары в форме цифр "60".
Брэд Питт и его новая любовь
Актер встречается с Инесом де Рамоном примерно с февраля 2023 года. Это первые отношения звезды после развода с Анджелиной Джоли.
Зимой их заметили впервые вместе на отдыхе в Мексике. Инес даже заснимали топлесс.
Инсайдеры говорят, что Брэд Питт действительно счастлив в новых отношениях. Сейчас он хочет иметь рядом человека, который будет заботиться о нем и хорошо поладит с его детьми. Именно такой сейчас описывают 33-летнюю дизайнер ювелирных украшений Инес де Рамон.
Напомним, что элитные апартаменты , которыми владели Анджелина Джоли и Брэд Питт, выставили на продажу.
Раньше мы писали, когда Джоли впервые вышла в свет после скандала с Брэдом Питтом.
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