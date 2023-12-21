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Брэда Питта поймали с любимой на его дне рождения во Франции

21 декабря 2023 14:49
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Брэда Питта поймали с любимой на его дне рождения во Франции
Брэд Питт в фильме "Однажды в Голливуде". Фото: стопкадр фильма
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Брэд Питт недавно отпраздновал свое 60-летие. Актер решил провести этот день со своей девушкой Инес де Рамон в Париже.

Об этом пишет издание Daily.Mail.

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Брэда Питта поймали с поличным фотографы в Париже. Известный актер появился на публике со своей любимой девушкой Инес де Рамон.

Пара удивленно улыбалась, когда выходила на улицу. Они вместе отпраздновали день рождения актера в самом романтичном городе.

Ines, 33, put on a very stylish display as she stepped out of her hotel alongside Brad for the day of celebrations
Инес де Рамон. Фото: SplashNews.com

Известно, что этот день актер провел не только с Инес, но и со своими детьми и самыми близкими друзьями.

Звездную пару поймали в кадр, когда они прибыли в Théatre du Châtelet, чтобы посмотреть на певца Асафа Авидана.

Brad Pitt put on a very cosy display as he was spotted out and about in Paris with his girlfriend Ines de Ramon in Paris on his 60th birthday
Брэд Питт и Инес де Рамон. Фото: SplashNews.com

Ранее их заметили возле роскошной гостиницы, куда доставляли серебристые шары в форме цифр "60".

Время в день, сильный '60' balónы были положены, чтобы убрать в свое luxury hotel, якби вони зробили, чтобы поговорить о случае
Шарики для Брэда Питта. Фото: SplashNews.com

Брэд Питт и его новая любовь

Актер встречается с Инесом де Рамоном примерно с февраля 2023 года. Это первые отношения звезды после развода с Анджелиной Джоли.

Зимой их заметили впервые вместе на отдыхе в Мексике. Инес даже заснимали топлесс.

Инсайдеры говорят, что Брэд Питт действительно счастлив в новых отношениях. Сейчас он хочет иметь рядом человека, который будет заботиться о нем и хорошо поладит с его детьми. Именно такой сейчас описывают 33-летнюю дизайнер ювелирных украшений Инес де Рамон.

Hollywood actor был все smiles as he stepped z blízkа his girlfriend Ines, 33, as the celebrated his milestone birthday together on Monday
Брэд Питт и Инес де Рамон. Фото: SplashNews.com

Напомним, что элитные апартаменты , которыми владели Анджелина Джоли и Брэд Питт, выставили на продажу.

Раньше мы писали, когда Джоли впервые вышла в свет после скандала с Брэдом Питтом.

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