Брэда Питта поймали с любимой на его дне рождения во Франции

Брэд Питт в фильме "Однажды в Голливуде". Фото: стопкадр фильма

Брэд Питт недавно отпраздновал свое 60-летие. Актер решил провести этот день со своей девушкой Инес де Рамон в Париже.

Об этом пишет издание Daily.Mail.

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Брэда Питта поймали с поличным фотографы в Париже. Известный актер появился на публике со своей любимой девушкой Инес де Рамон.

Пара удивленно улыбалась, когда выходила на улицу. Они вместе отпраздновали день рождения актера в самом романтичном городе.

Инес де Рамон. Фото: SplashNews.com

Известно, что этот день актер провел не только с Инес, но и со своими детьми и самыми близкими друзьями.

Звездную пару поймали в кадр, когда они прибыли в Théatre du Châtelet, чтобы посмотреть на певца Асафа Авидана.

Брэд Питт и Инес де Рамон. Фото: SplashNews.com

Ранее их заметили возле роскошной гостиницы, куда доставляли серебристые шары в форме цифр "60".

Шарики для Брэда Питта. Фото: SplashNews.com

Брэд Питт и его новая любовь

Актер встречается с Инесом де Рамоном примерно с февраля 2023 года. Это первые отношения звезды после развода с Анджелиной Джоли.

Зимой их заметили впервые вместе на отдыхе в Мексике. Инес даже заснимали топлесс.

Инсайдеры говорят, что Брэд Питт действительно счастлив в новых отношениях. Сейчас он хочет иметь рядом человека, который будет заботиться о нем и хорошо поладит с его детьми. Именно такой сейчас описывают 33-летнюю дизайнер ювелирных украшений Инес де Рамон.

Брэд Питт и Инес де Рамон. Фото: SplashNews.com

Напомним, что элитные апартаменты , которыми владели Анджелина Джоли и Брэд Питт, выставили на продажу.

Раньше мы писали, когда Джоли впервые вышла в свет после скандала с Брэдом Питтом.