Елітні апартаменти, якими володіли Анджеліна Джолі та Бред Пітт, виставили на продаж
Шикарний таунхаус у Новому Орлеані, яким колись володіли Анджеліна Джолі та Бред Пітт, можна придбати лише за 1 мільйон доларів. Колишній дім зірок з’явився на ринку елітного житла Луїзіани.
Про це пише Daily Mail.
Анджеліна Джолі та Бред Пітт придбали свого часу квартиру для доброї мети
Придбаний у 2006 році, через рік після того, як "Бранджеліна" зустрілася на зйомках фільму "Містер і місіс Сміт", розкішний особняк може похвалитися елітними зручностями і розташований у культовому районі Французького кварталу міста. Серед сусідів Бейонсе і Джей Зі, Сандра Баллок і Джон Гудмен. Побудований у 1828 році таунхаус займає понад 7700 квадратних футів, і, попри реконструкцію в 2017 році, будинок зберіг свій давній паризький стиль.
Хоча дизайн здається класичним, інтер’єр наповнений розкошами, включаючи мармурові каміни, кришталеві люстри та приватний домашній тренажерний зал. Будинок має закритий під’їзд, який переходить у велике фойє, що веде до приголомшливої вітальні та кухні, в якій декілька мармурових стільниць, холодильник для вина.
Помешкання має чотири гостьові спальні. Кілька балконів також розташовані вздовж будинку, звідки відкривається вид на найпопулярніші місця міста, такі як Французький ринок і Бурбон-стріт.
Відомий продюсер Козімо Матасс використовував помешкання як студію, коли він записував Рея Чарльза.
Коли Пітт і Джолі купили будинок у 2006 році, вони мали намір використовувати його як базу для свого фонду Make It Right Foundation, однієї з низки благодійних організацій, які вони створили, щоб використати свої статки з користю.
Фонд був присвячений відбудові будинків у районі, зруйнованому ураганом Катріна.
Квартира була продана на тлі гучного розриву пари в 2016 році, і тепер знову потрапила на ринок із початковою ціною в 1 мільйон доларів.
Нагадаємо, син Джолі і Пітта жорстко "пройшовся" по батьку.
Раніше тату-майстер Анджеліни Джолі нарешті показав, який малюнок зробив на її руках.
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