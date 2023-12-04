Елітні апартаменти, якими володіли Анджеліна Джолі та Бред Пітт, виставили на продаж

Актори Бред Пітт та Анджеліна Джолі. Фото: instagram.com/angelina_jolie_brad_pitt/

Шикарний таунхаус у Новому Орлеані, яким колись володіли Анджеліна Джолі та Бред Пітт, можна придбати лише за 1 мільйон доларів. Колишній дім зірок з’явився на ринку елітного житла Луїзіани.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Анджеліна Джолі та Бред Пітт придбали свого часу квартиру для доброї мети

Придбаний у 2006 році, через рік після того, як "Бранджеліна" зустрілася на зйомках фільму "Містер і місіс Сміт", розкішний особняк може похвалитися елітними зручностями і розташований у культовому районі Французького кварталу міста. Серед сусідів Бейонсе і Джей Зі, Сандра Баллок і Джон Гудмен. Побудований у 1828 році таунхаус займає понад 7700 квадратних футів, і, попри реконструкцію в 2017 році, будинок зберіг свій давній паризький стиль.

Нерухомість, якою володіли Бред Пітт та Анджеліна Джолі. Фото: Courtesy of Interluxe Auctions

Нерухомість, якою володіли Бред Пітт та Анджеліна Джолі. Фото: Courtesy of Interluxe Auctions

Нерухомість, якою володіли Бред Пітт та Анджеліна Джолі. Фото: Courtesy of Interluxe Auctions

Нерухомість, якою володіли Бред Пітт та Анджеліна Джолі. Фото: Courtesy of Interluxe Auctions

Нерухомість, якою володіли Бред Пітт та Анджеліна Джолі. Фото: Courtesy of Interluxe Auctions

Нерухомість, якою володіли Бред Пітт та Анджеліна Джолі. Фото: Courtesy of Interluxe Auctions

Нерухомість, якою володіли Бред Пітт та Анджеліна Джолі. Фото: Courtesy of Interluxe Auctions

Нерухомість, якою володіли Бред Пітт та Анджеліна Джолі. Фото: Courtesy of Interluxe Auctions

Нерухомість, якою володіли Бред Пітт та Анджеліна Джолі. Фото: Courtesy of Interluxe Auctions

Нерухомість, якою володіли Бред Пітт та Анджеліна Джолі. Фото: Courtesy of Interluxe Auctions

Хоча дизайн здається класичним, інтер’єр наповнений розкошами, включаючи мармурові каміни, кришталеві люстри та приватний домашній тренажерний зал. Будинок має закритий під’їзд, який переходить у велике фойє, що веде до приголомшливої вітальні та кухні, в якій декілька мармурових стільниць, холодильник для вина.

Помешкання має чотири гостьові спальні. Кілька балконів також розташовані вздовж будинку, звідки відкривається вид на найпопулярніші місця міста, такі як Французький ринок і Бурбон-стріт.

Відомий продюсер Козімо Матасс використовував помешкання як студію, коли він записував Рея Чарльза.

Коли Пітт і Джолі купили будинок у 2006 році, вони мали намір використовувати його як базу для свого фонду Make It Right Foundation, однієї з низки благодійних організацій, які вони створили, щоб використати свої статки з користю.

Фонд був присвячений відбудові будинків у районі, зруйнованому ураганом Катріна.

Квартира була продана на тлі гучного розриву пари в 2016 році, і тепер знову потрапила на ринок із початковою ціною в 1 мільйон доларів.

Нагадаємо, син Джолі і Пітта жорстко "пройшовся" по батьку.

Раніше тату-майстер Анджеліни Джолі нарешті показав, який малюнок зробив на її руках.