Бредлі Купер вперше вийшов на червону доріжку з донькою від російської супермоделі
Актор Бредлі Купер відвідав прем'єру фільму "Маестро" у Лос-Анджелесі. Перед фотографами зірки позував разом із дочкою Леєю від колишньої коханої Ірини Шейк.
Про це пише видання Daily Mail.
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Дівчинка також виконала у фільмі епізодичну роль, зігравши героїню Майї Хоук Джеймі Бернштейн у дитинстві.
На прем'єру Лея прийшла за руку з 48-річним батьком, одягнена у сукню Dolce & Gabbana з леопардовим принтом та взута у золоті балетки.
Ірина Шейк підтримала дочку та колишнього коханого в соціальній мережі, опублікувавши фото з прем'єри з підписом: "Так пишаюся татом і Леєю".
У недавньому інтерв'ю Купер зізнавався, що "приголомшливо" провів час, працюючи на знімальному майданчику разом зі своєю дочкою.
"Я б не сказав, що це епізодична роль. Я б не хотів виявляти до неї неповагу — це роль", — розповів Купер.
На прем'єрі також були присутні Леді Гага, Кері Малліган та Майя Хоук.
Сюжет фільму "Маестро" заснований на біографії композитора Леонарда Бернштайна, знятого Бредлі Купером за сценарієм, написаним ним у співавторстві з Джошем Сінгером. Продюсерами фільму стали Мартін Скорсезе, Стівен Спілберг та Тодд Філліпс, а також сам Купер, який зіграв у картині головну роль.
Нагадаємо, 10-річна донька Каньє Веста запалила з ним на одній сцені.
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