Бредлі Купер вперше вийшов на червону доріжку з донькою від російської супермоделі

Актор Бредлі Купер з дочкою. Фото: Reuters

Актор Бредлі Купер відвідав прем'єру фільму "Маестро" у Лос-Анджелесі. Перед фотографами зірки позував разом із дочкою Леєю від колишньої коханої Ірини Шейк.

Про це пише видання Daily Mail.

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Дівчинка також виконала у фільмі епізодичну роль, зігравши героїню Майї Хоук Джеймі Бернштейн у дитинстві.

На прем'єру Лея прийшла за руку з 48-річним батьком, одягнена у сукню Dolce & Gabbana з леопардовим принтом та взута у золоті балетки.

Актор Бредлі Купер з дочкою. Фото: Reuters

Актор Бредлі Купер, акторка Керрі Мелліган та співачка Леді Гага. Фото: Reuters

Актори фільму "Маестро". Фото: Reuters

Актор Патрік Демпсі, якого визнали найгарнішим чоловіком року. Фото: Reuters

Акторка Шейлін Вудлі. Фото: Reuters

Акторка Пенелопа Круз. Фото: Reuters

Ірина Шейк підтримала дочку та колишнього коханого в соціальній мережі, опублікувавши фото з прем'єри з підписом: "Так пишаюся татом і Леєю".

У недавньому інтерв'ю Купер зізнавався, що "приголомшливо" провів час, працюючи на знімальному майданчику разом зі своєю дочкою.

"Я б не сказав, що це епізодична роль. Я б не хотів виявляти до неї неповагу — це роль", — розповів Купер.

На прем'єрі також були присутні Леді Гага, Кері Малліган та Майя Хоук.

Сюжет фільму "Маестро" заснований на біографії композитора Леонарда Бернштайна, знятого Бредлі Купером за сценарієм, написаним ним у співавторстві з Джошем Сінгером. Продюсерами фільму стали Мартін Скорсезе, Стівен Спілберг та Тодд Філліпс, а також сам Купер, який зіграв у картині головну роль.

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