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Бредлі Купер вперше вийшов на червону доріжку з донькою від російської супермоделі

13 грудня 2023 12:38
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Бредлі Купер вперше вийшов на червону доріжку з донькою від російської супермоделі
Актор Бредлі Купер з дочкою. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Актор Бредлі Купер відвідав прем'єру фільму "Маестро" у Лос-Анджелесі. Перед фотографами зірки позував разом із дочкою Леєю від колишньої коханої Ірини Шейк.

Про це пише видання Daily Mail.

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Дівчинка також виконала у фільмі епізодичну роль, зігравши героїню Майї Хоук Джеймі Бернштейн у дитинстві.
На прем'єру Лея прийшла за руку з 48-річним батьком, одягнена у сукню Dolce & Gabbana з леопардовим принтом та взута у золоті балетки.

 

Актор Бредлі Купер з дочкою. Фото: Reuters
Актор Бредлі Купер з дочкою. Фото: Reuters

 

Актор Бредлі, акторка Керрі Мелліган та співачка Леді Гага. Фото: Reuters
Актор Бредлі Купер, акторка Керрі Мелліган та співачка Леді Гага. Фото: Reuters

 

Актори фільму "Маестро". Фото: Reuters
Актори фільму "Маестро". Фото: Reuters

 

Актор Патрік Демпсі, якого визнали найгарнішим чоловіком року. Фото: Reuters
Актор Патрік Демпсі, якого визнали найгарнішим чоловіком року. Фото: Reuters

 

Акторка Шейлін Вудлі. Фото: Reuters
Акторка Шейлін Вудлі. Фото: Reuters

 

Акторка Пенелопа Круз. Фото: Reuters
Акторка Пенелопа Круз. Фото: Reuters

 

Ірина Шейк підтримала дочку та колишнього коханого в соціальній мережі, опублікувавши фото з прем'єри з підписом: "Так пишаюся татом і Леєю".

У недавньому інтерв'ю Купер зізнавався, що "приголомшливо" провів час, працюючи на знімальному майданчику разом зі своєю дочкою.

"Я б не сказав, що це епізодична роль. Я б не хотів виявляти до неї неповагу — це роль", — розповів Купер.

На прем'єрі також були присутні Леді Гага, Кері Малліган та Майя Хоук.

Сюжет фільму "Маестро" заснований на біографії композитора Леонарда Бернштайна, знятого Бредлі Купером за сценарієм, написаним ним у співавторстві з Джошем Сінгером. Продюсерами фільму стали Мартін Скорсезе, Стівен Спілберг та Тодд Філліпс, а також сам Купер, який зіграв у картині головну роль.

Нагадаємо, 10-річна донька Каньє Веста запалила з ним на одній сцені.

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