Брэдли Купер впервые вышел на красную дорожку с дочерью от российской супермодели
Актер Брэдли Купер посетил премьеру фильма "Маэстро" в Лос-Анджелесе. Перед фотографами звезды позировал вместе с дочерью Леей от бывшей возлюбленной Ирины Шейк.
Об этом пишет издание Daily Mail.
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Девочка также исполнила в фильме эпизодическую роль, сыграв героиню Майи Хоук Джейми Бернштейн в детстве.
На премьеру Лея пришла за руку с 48-летним отцом, одетая в платье Dolce & Gabbana с леопардовым принтом и обутая в золотые балетки.
Ирина Шейк поддержала дочь и бывшего любимого в социальной сети, опубликовав фото с премьеры с подписью: "Так горжусь отцом и Леей".
В недавнем интервью Купер признавался, что "потрясающе" провел время, работая на съемочной площадке вместе со своей дочерью.
"Я бы не сказал, что это эпизодическая роль. Я бы не хотел проявлять к ней неуважение — это роль" , — рассказал Купер.
На премьере также присутствовали Леди Гага, Кэри Маллиган и Майя Хоук.
Сюжет фильма "Маэстро" основан на биографии композитора Леонарда Бернштайна, снятого Брэдли Купером по сценарию, написанному им в соавторстве с Джошем Сингером. Продюсерами фильма стали Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг и Тодд Филлипс, а также Купер, сыгравший в картине главную роль.
Напомним, 10-летняя дочь Канье Уэста зажгла с ним на одной сцене.
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