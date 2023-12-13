Брэдли Купер впервые вышел на красную дорожку с дочерью от российской супермодели

Актер Брэдли Купер с дочерью. Фото: Reuters

Актер Брэдли Купер посетил премьеру фильма "Маэстро" в Лос-Анджелесе. Перед фотографами звезды позировал вместе с дочерью Леей от бывшей возлюбленной Ирины Шейк.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Девочка также исполнила в фильме эпизодическую роль, сыграв героиню Майи Хоук Джейми Бернштейн в детстве.

На премьеру Лея пришла за руку с 48-летним отцом, одетая в платье Dolce & Gabbana с леопардовым принтом и обутая в золотые балетки.

Актер Брэдли Купер с дочерью. Фото: Reuters

Актер Брэдли Купер, актриса Керри Меллиган и певица Леди Гага. Фото: Reuters

Актеры фильма "Маэстро". Фото: Reuters

Актер Патрик Демпси, которого признали самым красивым мужчиной года. Фото: Reuters

Актриса Шейлин Вудли. Фото: Reuters

Актриса Пенелопа Круз. Фото: Reuters

Ирина Шейк поддержала дочь и бывшего любимого в социальной сети, опубликовав фото с премьеры с подписью: "Так горжусь отцом и Леей".

В недавнем интервью Купер признавался, что "потрясающе" провел время, работая на съемочной площадке вместе со своей дочерью.

"Я бы не сказал, что это эпизодическая роль. Я бы не хотел проявлять к ней неуважение — это роль" , — рассказал Купер.

На премьере также присутствовали Леди Гага, Кэри Маллиган и Майя Хоук.

Сюжет фильма "Маэстро" основан на биографии композитора Леонарда Бернштайна, снятого Брэдли Купером по сценарию, написанному им в соавторстве с Джошем Сингером. Продюсерами фильма стали Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг и Тодд Филлипс, а также Купер, сыгравший в картине главную роль.

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