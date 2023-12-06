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Андрогінна "Діана" та елегантна "Кейт" — зірки "Корони" представили останній сезон серіалу

6 грудня 2023 13:34
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Андрогінна "Діана" та елегантна "Кейт": зірки "Корони" представили останній сезон серіалу
Акторки Елізабет Дебікі та Емма Коррін. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

У Лондоні пройшов прем’єрний показ фінального сезону серіалу "Корона". Актори, які зіграли головні ролі у проєкті, позували на червоній доріжці перед фотографами.

Про це пише Daily Mail.

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Акторка, яка зіграла Кейт Міддлтон обрала дизайнерську сукню від Valentino

Мег Белламі, 21-річна актриса, яка зіграє роль Кейт Міддлтон у серіалі Netflix, вразила стильним образом в The Royal Festival Hall. Мег виглядала чарівно у трикотажній сукні Valentino кремового кольору, яку вона доповнила набором елегантних срібних прикрас.

 

Актори, які зіграли Кейт Міддлтон, принца Вільяма та принца Гаррі. Фото: Reuters
Актори, які зіграли Кейт Міддлтон, принца Вільяма та принца Гаррі. Фото: Reuters

 

Акторка, яка зіграла Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Акторка, яка зіграла Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

 

Актори, які зіграли Кейт Міддлтон та принца Вільяма. Фото: Reuters
Актори, які зіграли Кейт Міддлтон та принца Вільяма. Фото: Reuters

 Говорячи Vogue про свій одяг на червоній доріжці, Мег сказала: "Мої стосунки з модою розвивалися швидко за останні 12 місяців, але більше з точки зору доступу. Ви повинні пам’ятати, що до всього цього я носила шкільну форму і міг дозволити собі лише популярні бренди, такі як Primark!".

Раніше вона детально розповіла, як працювала в Legoland, коли отримала роль герцогині Кембриджської, незважаючи на те, що не мала акторського досвіду.

Мег позувала на червоній доріжці разом зі своїм колегою по фільму Едом Маквеєм, який зіграв роль молодого принца Вільяма. На екрані відтворено його роман із Кейт в університеті Сент-Ендрюс.

 

Акторка Елізабет Дебікі, яка зіграла принцеса Діану. Фото: Reuters
Акторка Елізабет Дебікі, яка зіграла принцеса Діану. Фото: Reuters

 

Акторка Елізабет Дебікі, яка зіграла принцеса Діану. Фото: Reuters
Акторка Елізабет Дебікі, яка зіграла принцеса Діану. Фото: Reuters

 

Акторка Емма Коррін, яка зіграла принцесу Діану в юні роки. Фото: Reuters
Акторка Емма Коррін, яка зіграла принцесу Діану в юні роки. Фото: Reuters

Акторка Емма Коррінг, яка зіграла юну Дану, у реальному житті називає сее "вони". На червоній доріжці прем'єри продемонструвала своє почуття стилю в білому блейзері-смокінгу, який вони поєднали з прозорою спідницею. Акторка обрала бренд Miu Miu. Це алюзія на образ принцеси Діани, яка у 1985 з’явилась у білому костюмі з краваткою-метеликом, хоч такі андрогінні наряди не були притаманні представницям королівської сім’ї.

Такрж на доріжці будл помічена Елізабет Дебікі, яка зіграла Діану в останні роки її життя.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон сяяла на різдвяному банкеті.

Раніше Кейт Міддлтон підкреслила тонку талію розкішною сукнею.

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