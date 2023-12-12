Елегантна дружина Джорджа Клуні приголомшила яскравою сукнею на червоній доріжці

Актор Джор Клуні з дружиною Амаль. Фото: Reuters

Джордж і Амаль Клуні відвідали прем'єрний показ фільму "Хлопці в човні" у Лос-Анджелесі. Цього разу 45-річна дружина голлівудського актора та режисера, яка з'явилася на прем'єрі в Лондоні у чорному вбранні, позувала фотографам у яскраво-жовтій сукні.

Про це пише Daily Mail.

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Сукня у підлогу на тонких бретельках з глибоким декольте Амаль поєднувала з блискучими сріблястими підборами і прямокутним клатчем із золотим відливом. Завершували образ розпущене волосся та макіяж у шоколадних тонах.

Актор Джор Клуні з дружиною Амаль. Фото: Reuters

Актор Джор Клуні з дружиною Амаль. Фото: Reuters

Спортивна драма "Хлопці у човні", знята Джорджем Клуні, вийде на екрани на початку наступного року. Фільм заснований на однойменній книзі Деніела Джеймса Брауна 2013 року. Картина розповідає історію команди Вашингтонського університету, яка представляла США на літніх Олімпійських іграх 1936 року у Берліні. Головні ролі у фільмі зіграли Каллум Тернер, Джоел Едгертон та Джек Малхерн.

У листопаді Амаль Клуні потрапила до списку найвпливовіших жінок року за версією видання ВВС. У ньому відзначені жінки, які працюють із проблемою зміни клімату або над заходами, які допоможуть пристосуватися до його наслідків.

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