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Бредлі Купер втік з презентації свого фільму, щоб допомогти донці

22 грудня 2023 13:12
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Бредлі Купер втік з презентації свого фільму, щоб допомогти донці
Бредлі Купер. Фото: Фото: Reuters
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Американський актор та продюсер Бредлі Купер покинув прес-конференцію фільму "Маестро", коли йому зателефонувала шкільна медсестра. Йому повідомили, що виникли проблеми з його донькою.

Про це пише Daily.Mail.

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Бредлі Купер покинув прес-конференцію задля доньки Леї

Актор Бредлі Купер 21 грудня проводив прес-конференцію по своєму фільму "Маестро". Подія відбувалась в Нью-Йорку, проте не минула успішно. Актор втік посеред обговорення.

Спочатку Купер вийшов з конференції,щоб поговорити по телефону з шкільною медсестрою про свою шестирічну доньку Лею.

"Дуже вибачте. Чи можу я просто вийти з кімнати на секунду, щоб передзвонити їй, а ви можете продовжувати. Добре?", — запитав актор.

Купер повернувся і повідомив сумну новину, що покидає прес-конференцію. 

"Мені потрібно піти до школи, щоб допомогти з Леєю. Мені потрібно застосувати щось, чого вони не дозволяють… Це займе 10 хвилин" — пояснив актор.

Актор Бредлі Купер з дочкою. Фото: Reuters
Актор Бредлі Купер з дочкою. Фото: Reuters

Фільм "Маестро" розповідає історію генія

Фільм створений на основі реальної історії кохання легендарного композитора Леонарда Бернстайна з Феліцією Монтеалеґре Кон Бернстайн. 

Продюсером стрічки став Бредлі Купер, який і зіграв головну роль. Його дружину відворила британська акторка Кері Малліґан.

До створення фільми долучились і генії кіноматографу Стівен Спілберг і Мартін Скорсезе.

Нагадуємо, що Бредлі Купер розповів, які меблі він заборонив на зйомках нового фільму.

Раніше Бредлі Купер вперше вийшов на червону доріжку з донькою від російської супермоделі.

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