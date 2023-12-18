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Бредлі Купер розповів, які меблі він заборонив на зйомках нового фільму

18 грудня 2023 22:06
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Стас Кожушко
Редактор
Бредлі Купер розповів, які меблі він заборонив на зйомках нового фільму
Американський актор Бредлі Купер. Фото: GQ
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні Голлівудська асоціація іноземної преси опублікувала список номінантів кінопремії "Золотий глобус 2024". Одним з лідерів став біографічний фільм "Маестро", заснований на історії життя відомого диригента Леонарда Бернштейна. Виконавець головної ролі та режисер стрічки, американський актор Бредлі Купер поділився цікавими моментами зйомок. 

Про це пише видання Variety.

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48-річний актор не тільки зіграв головну роль та став режисером стрічки, він також виступив продюсером та співсценаристом. Купер зізнався, що запровадив заборону на стільці на знімальному майданчику стрічки. А також відмовився від використання плейбеку, де в комфортних умовах можна переглянути відзнятий матеріал.

"Я завжди ненавидів стільці на майданчику: твоя енергія падає в ту хвилину, коли ти сідаєш на стілець… Я був кінематографістом, але я був і в позиції актора. І я навчився допомагати режисерові просто у полі. Коли я знайшов у собі сміливість написати та зрежисувати фільм, це стало для мене такою природною зміною", — розповів Бредлі.

Титулований актор сказав, що глядачам може не сподобатися "Маестро", втім Бредлі упевнений: йому вдалося відобразити власне бачення. Над фільмом про Леонарда Бернстайна Купер працював упродовж шести років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бредлі Купер вперше вийшов на червону доріжку з донькою від російської супермоделі. Також ми розповідали, що співачка KOLA розкритикувала українців, які дивляться російські серіали.

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