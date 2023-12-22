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Брэдли Купер сбежал из презентации своего фильма, чтобы помочь дочке

22 декабря 2023 13:12
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Брэдли Купер сбежал из презентации своего фильма, чтобы помочь дочке
Брэдли Купер в фильме "Маэстро". Фото: стопкадр трейлера
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Американский актер и продюсер Брэдли Купер покинул пресс-конференцию фильма "Маэстро", когда ему позвонила по телефону школьная медсестра. Ему сообщили, что возникли проблемы с его дочерью.

Об этом пишет Daily.Mail.

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Брэдли Купер покинул пресс-конференцию для дочери Леи

Актер Брэдли Купер 21 декабря проводил пресс-конференцию по своему фильму "Маэстро". Событие происходило в Нью-Йорке, однако не прошло успешно. Актер скрылся посреди обсуждения.

Сначала Купер вышел из конференции, чтобы поговорить по телефону со школьной медсестрой о своей шестилетней дочери Лее.

"Очень извиняюсь. Могу ли я просто выйти из комнаты на секунду, чтобы перезвонить ей, а вы можете продолжать. Хорошо?" , – спросил актер.

Купер вернулся и сообщил печальную новость, что покидает пресс-конференцию.

"Мне нужно пойти в школу, чтобы помочь с Леей. Мне нужно применить что-то, чего они не позволяют… Это займет 10 минут", — объяснил актер.

Актер Брэдли Купер с дочерью. Фото: Reuters
Актер Брэдли Купер с дочерью. Фото: Reuters

Фильм "Маэстро" рассказывает историю гения

Фильм создан на основе реальной истории любви легендарного композитора Леонарда Бернстайна с Фелицией Монтеагре Кон Бернстайн.

Продюсером фильма стал Брэдли Купер, который и сыграл главную роль. Его жену отвергла британская актриса Кэри Маллиган.

К созданию фильма присоединились и гении киноматографа Стивен Спилберг и Мартин Скорсезе.

Напомним, что Брэдли Купер рассказал, какую мебель он запретил на съемках нового фильма.

Ранее Брэдли Купер впервые вышел на красную дорожку с дочерью от российской супермодели.

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