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"Бріджертони" повернулися — вийшов третій сезон серіалу

16 травня 2024 21:08
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Вийшов другий сезон серіалу "Бріджертони" — відео
Серіал "Бріджертони". Фото: Netflix
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Довгоочікуваний серіал "Бріджертони" вже вийшов на Netflix. Новий сезон присвячений пліткарці Пенелопі Фезерінгтон, яка нарешті відкрила своє серце для кохання. Однак, чи вдасться їй полонити волелюбного Коліна Бріджертона?

Подивитися серіал можна на Netflix.

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Пенелопа Фезерінгтон вирішила знайти чоловіка, щоб нарешті вийти з тіні і стати щасливою. З Європи повертається Колін Бріджертон і намагається допомогти своїй давній подружці стати бажаною леді. Однак, під час спілкування починає дивитись на неї по-іншому. 

Водночас на шлюбному ринку дебютує Франческа Бріджертон — наймолодша з сестер в родині. Вона зовсім по-іншому сприймає пошук партнера.

 

Дещо противна Крессіда Каупер, яка на перший погляд не має шансів на гарну партію, раптово показує себе з найкращого боку. А королева Шарлотта та леді Денбері продовжують будувати "весільні" партії. 

Втім, це лише перша частина сезону. Наступну можна буде побачити в червні. Тоді глядачі і дізнаються, чи заб'ється серце Коліна в один такт з Пенелепою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix Ukraine (@netflixua)

Нагадаємо, про Спайдермена знімуть новий серіал. Також вже розпочались зйомки другого сезону моторошного проєкту "Wednesday".

шлюб
кіно
Netflix
закордонні зірки
кохання
серіал "Бріджертони"

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