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Стартували зйомки нового сезону Wednesday

7 травня 2024 22:00
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Netflix розпочав зйомки другого сезону популярного серіалу "Венздей" — деталі
Кадри із серіалу Wednesday. Фото: instagram.com/wednesdaynetflix/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Netflix розпочав зйомки другого сезону популярного серіалу "Венздей" (Wednesday) режисера Тіма Бертона. Прем'єру запланували на 2025 рік.

Про стримінговий сервіс повідомив у соцмережі Х.

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Стрімінговий сервіс опублікував світлину, на якій головні актори третього сезону позували у кімнаті Венздей Аддамс і Енід Сінклер в академії "Невермор".

Стрімінговий сервіс Netflix поділився першим відео, на якому розкрив акторський склад нового сезону. На його кадрах, помічник Венздей Річ розносить сценарій героям стрічки.

Глядачі знову зможуть насолодитися грою Дженни Ортеги (Венздей Аддамс), Кетрін Зета-Джонс (Мортіша Аддамс), Луїса Гусмана (Гомес Аддамс) та Ісаака Ортега (Пухнастик). У зйомках другого сезону не буде брати участь Персі Гайнс Вайт, який у першому сезоні зіграв Ксав'є.

Стартували зйомки другого сезону Вездей
Публікація Netflix. Фото: скриншот з соцмережі X

Сценаристи поки тримають у таємниці подробиці другого сезону, а також не оголошують офіційну дату його виходу. Таким чином, шанувальники зможуть насолодитися новими серіями не раніше 2025 року.

Про серіал Wednesday

Netflix випустив серіал у листопаді 2022 року, і він одразу ж став неймовірно популярним та побив рекорди переглядів на платформі. 

Головною героїнею стрічки є 16-річна Венздей з легендарної "Сімейки Аддамс". Режисером серіалу став Тім Бертон, для якого Wednesday стала великим проривом у кар'єрі. 

Нагадаємо, британський гурт The Tiger Lillies долучився до створення української комедії. А також розпочалась робота над третім сезоном культового серіалу "І просто так".

кіно
серіал
Netflix
Північна Америка
закордонні зірки
Дженна Ортега
Серіал "Венздей"

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