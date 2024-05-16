Вышел второй сезон сериала "Бриджертоны" - видео

Сериал "Бриджертоны". Фото: Netflix

Долгожданный сериал "Бриджертоны" уже вышел на Netflix. Новый сезон посвящен сплетнице Пенелопе Фезерингтон, которая наконец открыла свое сердце для любви. Удастся ли ей пленить свободолюбивого Колина Бриджертона?

Посмотреть сериал можно на Netflix.

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Пенелопа Фезерингтон решила найти мужчину, чтобы наконец-то выйти из тени и стать счастливой. Из Европы возвращается Колин Бриджертон и пытается помочь своей давней подружке стать желанной леди. Однако во время общения начинает смотреть на нее по-другому.

В то же время на брачном рынке дебютирует Франческа Бриджертон — самая молодая из сестер в семье. Она совсем по-другому воспринимает поиск партнера.

Несколько противная Кресида Каупер, на первый взгляд не имеющая шансов на хорошую партию, внезапно показывает себя с лучшей стороны. А королева Шарлотта и леди Денбери продолжают строить "свадебные" партии.

Впрочем, это только первая часть сезона. Следующую можно будет увидеть в июне. Тогда зрители и узнают, забьется ли сердце Колина в один такт с Пенелепой.

Напомним, о Спайдермене снимут новый сериал. Также уже начались съемки второго сезона жуткого проекта Wednesday.