Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Amazon запускає новий серіал про Спайдермена — хто зіграє головну роль arrow

Amazon запускає новий серіал про Спайдермена — хто зіграє головну роль

14 травня 2024 19:58
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ніколас Кейдж зіграє Спайдермена у новому серіалі
Кадр із мультфільму "Людина-павук: Через всесвіти". Фото: Sony Pictures Animation
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий голлівудський актор Ніколас Кейдж приміряє плащ Людини-павука у новому серіалі "Нуар", створений за коміксами Marvel. Артист раніше озвучував персонажа в мультфільмі "Людина-павук: Через всесвіти".

Про це повідомляє Variety.

Читайте також:

Ніколас Кейдж стане новим Спайдерменом

Раніше Кейдж озвучував Людину-павука Нуар в анімаційному фільмі "Людина-павук: Через всесвіти", який отримав премію "Оскар".

Сюжет розповідає про старіючого приватного детектива у Нью-Йорку 1930-х років, якому не щастить і який змушений боротися зі своїм минулим життям єдиного супергероя у місті.

Ніколас Кейдж "оживить" Супермена Нуар
Голлівудський актор Ніколас Кейдж. Фото: Reuters

Робота над серіалом розпочалася у лютому 2023 року і тоді Кейдж не знав про те, що стане його головним героєм.

Виробництвом серіалу займаються Sony Pictures Television та Amazon MGM Studios. "Нуар" є частиною великого всесвіту Marvel, який збирає Amazon.

Продюсерами серіалу виступають Орен Узіл ("Загублене місто", "Мортал Комбат", "Парадокс Кловерфілда"), а також Стів Лайтфут ("Каратель").

Спайдермен Нуар
Кадр із мультфільму "Людина-павук: Через всесвіти". Фото: Sony Pictures Animation

"Ніхто інший не зміг би надати стільки пафосу, болі та сердечності цьому незвичайному персонажу", — заявила  президент Sony Pictures Television Studios Кетрін Поуп.

Дати виходу серіалу та трейлеру поки невідома.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли вийде новий фільм франшизи "Володар перснів". А також стрімінгова платформа Netflix опинилася у центрі скандалу через серіал "Чоловік у повний зріст".

кіно
фільм
Голлівуд
Ніколас Кейдж
закордонні зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників