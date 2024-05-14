Ніколас Кейдж зіграє Спайдермена у новому серіалі

Кадр із мультфільму "Людина-павук: Через всесвіти". Фото: Sony Pictures Animation

Відомий голлівудський актор Ніколас Кейдж приміряє плащ Людини-павука у новому серіалі "Нуар", створений за коміксами Marvel. Артист раніше озвучував персонажа в мультфільмі "Людина-павук: Через всесвіти".

Про це повідомляє Variety.

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Раніше Кейдж озвучував Людину-павука Нуар в анімаційному фільмі "Людина-павук: Через всесвіти", який отримав премію "Оскар".

Сюжет розповідає про старіючого приватного детектива у Нью-Йорку 1930-х років, якому не щастить і який змушений боротися зі своїм минулим життям єдиного супергероя у місті.

Голлівудський актор Ніколас Кейдж. Фото: Reuters

Робота над серіалом розпочалася у лютому 2023 року і тоді Кейдж не знав про те, що стане його головним героєм.

Виробництвом серіалу займаються Sony Pictures Television та Amazon MGM Studios. "Нуар" є частиною великого всесвіту Marvel, який збирає Amazon.

Продюсерами серіалу виступають Орен Узіл ("Загублене місто", "Мортал Комбат", "Парадокс Кловерфілда"), а також Стів Лайтфут ("Каратель").

Кадр із мультфільму "Людина-павук: Через всесвіти". Фото: Sony Pictures Animation

"Ніхто інший не зміг би надати стільки пафосу, болі та сердечності цьому незвичайному персонажу", — заявила президент Sony Pictures Television Studios Кетрін Поуп.

Дати виходу серіалу та трейлеру поки невідома.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли вийде новий фільм франшизи "Володар перснів". А також стрімінгова платформа Netflix опинилася у центрі скандалу через серіал "Чоловік у повний зріст".