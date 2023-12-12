Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Бріджертони" повертаються — стала відома дата виходу третього сезону arrow

"Бріджертони" повертаються — стала відома дата виходу третього сезону

12 грудня 2023 16:59
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
"Бріджертони" повертаються — стала відома дата виходу третього сезону
Пенелопа Фетерінгтон в серіалі "Бріджертони". Фото: Netflix
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Леді Віслдаун подарувала різдвяний подарунок усім фанатам "Бріджертонів". Стала відома дата прем'єри третього сезону, який буде присвячений коханню Пенелопи Фетерінгтон та Коліна Бріджертона.

Про це пишуть People.

Читайте також:

Третій сезон вийде двома частинами по 4 серії

Netflix оголосив, що прем’єра хіт-серіалу відбудеться у двох частинах: першу можна буде переглянути вже 16 травня, а другу — 13 червня наступного року. 

"Шановний читачу, ти думав, що мене змусили замовкнути, але ти подумав неправильно", — інтригує нас леді Віслдаун, у тизері 3 сезону.

Третій сезон розповість про кохання Пенелопи та Коліна

Спочатку Пенелопа буде відчувати соціальні труднощі через те, що її викрила найкраща подруга Елоїза, проте вона знайде новий шлях. 

"Вона як жінка на місії. Вона готова піти, готова вийти на шлюбний ринок по-новому. Вона хоче абсолютно нового вигляду, і вона його отримує", — описали історію сценаристи серіалу.

Luke Newton as Colin Bridgerton, Nicola Coughlan as Penelope Featherington in episode 302 of Bridgerton.
Серіал "Бріджертони". Фото: Liam Daniel/Netflix

Третій сезон відрізняється від серії книг, бо зосереджений на Коліні та Пенелопі, а не на історії кохання Бенедикта Дріджертона, як на сторінках письменниці Джулії Квінн.

"Є вісім братів і сестер Бріджертон, тому ми плануємо стежити за романтичними історіями кожного з них. Ми не обов’язково йдемо по порядку, але ми збираємося побачити кожного ", — розповідав раніше виконавчий продюсер серіалу Шонда Раймс.

Фанати розгадали таємницю зеленої сукні

Образ Пенелопи в 4 епізоді 3 сезону ще тоді натякнув на майбутню історію. Вона з'явилась в тій серії у зеленій сукні замість звичної жовтої. Це натяк змішання двох сімей — Пенелопи і синьої палітри кольорів Бріджертонів.

Luke Newton as Colin Bridgerton, Nicola Coughlan as Penelope Featherington in episode 10 of Bridgerton.
Серіал "Бріджертони". Фото: Netflix

Художниця по костюмах Софі Канале підтвердила теорію фанатів.

"Я знаю це дуже давно. Насправді я забула, що ніхто інший не знав про це до вчорашнього вечора. Це також корисно як інструмент, щоб знати, куди рухаються ваші персонажі", — пояснила мисткиня.

Прем'єра третього сезону "Бріджертони" відбудеться 16 травня на Netflix.

Нагадаємо, що зірка "Бріджертонів" вдягла сукню від українського бренду на фотосесію для модного глянцю.

Раніше ми писали про  те, що у "Короні" відтворили сміливий вихід Кейт Мідллтон у прозорій сукні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка - 80x80

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі