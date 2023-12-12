"Бріджертони" повертаються — стала відома дата виходу третього сезону

Пенелопа Фетерінгтон в серіалі "Бріджертони". Фото: Netflix

Леді Віслдаун подарувала різдвяний подарунок усім фанатам "Бріджертонів". Стала відома дата прем'єри третього сезону, який буде присвячений коханню Пенелопи Фетерінгтон та Коліна Бріджертона.

Про це пишуть People.

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Третій сезон вийде двома частинами по 4 серії

Netflix оголосив, що прем’єра хіт-серіалу відбудеться у двох частинах: першу можна буде переглянути вже 16 травня, а другу — 13 червня наступного року.

"Шановний читачу, ти думав, що мене змусили замовкнути, але ти подумав неправильно", — інтригує нас леді Віслдаун, у тизері 3 сезону.

Третій сезон розповість про кохання Пенелопи та Коліна

Спочатку Пенелопа буде відчувати соціальні труднощі через те, що її викрила найкраща подруга Елоїза, проте вона знайде новий шлях.

"Вона як жінка на місії. Вона готова піти, готова вийти на шлюбний ринок по-новому. Вона хоче абсолютно нового вигляду, і вона його отримує", — описали історію сценаристи серіалу.

Серіал "Бріджертони". Фото: Liam Daniel/Netflix

Третій сезон відрізняється від серії книг, бо зосереджений на Коліні та Пенелопі, а не на історії кохання Бенедикта Дріджертона, як на сторінках письменниці Джулії Квінн.

"Є вісім братів і сестер Бріджертон, тому ми плануємо стежити за романтичними історіями кожного з них. Ми не обов’язково йдемо по порядку, але ми збираємося побачити кожного ", — розповідав раніше виконавчий продюсер серіалу Шонда Раймс.

Фанати розгадали таємницю зеленої сукні

Образ Пенелопи в 4 епізоді 3 сезону ще тоді натякнув на майбутню історію. Вона з'явилась в тій серії у зеленій сукні замість звичної жовтої. Це натяк змішання двох сімей — Пенелопи і синьої палітри кольорів Бріджертонів.

Серіал "Бріджертони". Фото: Netflix

Художниця по костюмах Софі Канале підтвердила теорію фанатів.

"Я знаю це дуже давно. Насправді я забула, що ніхто інший не знав про це до вчорашнього вечора. Це також корисно як інструмент, щоб знати, куди рухаються ваші персонажі", — пояснила мисткиня.

Прем'єра третього сезону "Бріджертони" відбудеться 16 травня на Netflix.

Нагадаємо, що зірка "Бріджертонів" вдягла сукню від українського бренду на фотосесію для модного глянцю.

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