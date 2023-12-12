"Бриджертоны" возвращаются — стала известна дата выхода третьего сезона

Пенелопа Феттерингтон в сериале "Бриджертоны". Фото: Netflix

Леди Вислдаун подарила рождественский подарок всем фанатам "Бриджертонов". Стала известна дата премьеры третьего сезона, посвященная любви Пенелопы Феттерингтон и Колина Бриджертона.

Об этом пишут People.

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Netflix объявил, что премьера хит-сериала состоится в двух частях: первую можно будет посмотреть уже 16 мая, а вторую — 13 июня следующего года.

"Уважаемый читатель, ты думал, что меня заставили замолчать, но ты подумал неправильно", — интригует нас леди Уисслдаун, в тизере 3 сезона.

Третий сезон расскажет о любви Пенелопы и Колина

Сначала Пенелопа будет испытывать социальные трудности из-за того, что ее уличила лучшая подруга Элоиза, однако она найдет новый путь.

"Она как женщина на миссии. Она готова уйти, готова выйти на брачный рынок по-новому. Она хочет совершенно нового вида, и она его получает", — описали историю сценаристы сериала.

Сериал "Бриджертоны". Фото: Liam Daniel/Netflix

Третий сезон отличается от серии книг, потому что сосредоточен на Колине и Пенелопе, а не на истории любви Бенедикта Дриджертона, как на страницах писательницы Джулии Квинн.

"Есть восемь братьев и сестер Бриджертон, поэтому мы планируем следить за романтическими историями каждого из них. Мы не обязательно идем по порядку, но мы собираемся увидеть каждого", — рассказывал ранее исполнительный продюсер сериала Шонда Раймс.

Фанаты разгадали тайну зеленого платья

Образ Пенелопы в 4 эпизоде 3 сезона еще тогда намекнул на будущую историю. Она появилась в этой серии в зеленом платье вместо привычного желтого. Это намек смешения двух семей – Пенелопы и синей цветовой палитры Бриджертонов.

Сериал "Бриджертоны". Фото: Netflix

Художница по костюмам Софи Канале подтвердила теорию фанатов.

"Я знаю это очень давно. На самом деле я забыла, что никто другой не знал об этом до вчерашнего вечера. Это также полезно как инструмент, чтобы знать, куда двигаются ваши персонажи", — пояснила художница.

Премьера третьего сезона "Бриджертоны" состоится 16 мая на Netflix.

Напомним, что звезда "Бриджертонов" надела платье от украинского бренда на фотосессию для модного глянца.

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