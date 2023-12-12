"Бриджертоны" возвращаются — стала известна дата выхода третьего сезона
Леди Вислдаун подарила рождественский подарок всем фанатам "Бриджертонов". Стала известна дата премьеры третьего сезона, посвященная любви Пенелопы Феттерингтон и Колина Бриджертона.
Об этом пишут People.
Третий сезон выйдет двумя частями по 4 серии
Netflix объявил, что премьера хит-сериала состоится в двух частях: первую можно будет посмотреть уже 16 мая, а вторую — 13 июня следующего года.
"Уважаемый читатель, ты думал, что меня заставили замолчать, но ты подумал неправильно", — интригует нас леди Уисслдаун, в тизере 3 сезона.
Третий сезон расскажет о любви Пенелопы и Колина
Сначала Пенелопа будет испытывать социальные трудности из-за того, что ее уличила лучшая подруга Элоиза, однако она найдет новый путь.
"Она как женщина на миссии. Она готова уйти, готова выйти на брачный рынок по-новому. Она хочет совершенно нового вида, и она его получает", — описали историю сценаристы сериала.
Третий сезон отличается от серии книг, потому что сосредоточен на Колине и Пенелопе, а не на истории любви Бенедикта Дриджертона, как на страницах писательницы Джулии Квинн.
"Есть восемь братьев и сестер Бриджертон, поэтому мы планируем следить за романтическими историями каждого из них. Мы не обязательно идем по порядку, но мы собираемся увидеть каждого", — рассказывал ранее исполнительный продюсер сериала Шонда Раймс.
Фанаты разгадали тайну зеленого платья
Образ Пенелопы в 4 эпизоде 3 сезона еще тогда намекнул на будущую историю. Она появилась в этой серии в зеленом платье вместо привычного желтого. Это намек смешения двух семей – Пенелопы и синей цветовой палитры Бриджертонов.
Художница по костюмам Софи Канале подтвердила теорию фанатов.
"Я знаю это очень давно. На самом деле я забыла, что никто другой не знал об этом до вчерашнего вечера. Это также полезно как инструмент, чтобы знать, куда двигаются ваши персонажи", — пояснила художница.
Премьера третьего сезона "Бриджертоны" состоится 16 мая на Netflix.
Напомним, что звезда "Бриджертонов" надела платье от украинского бренда на фотосессию для модного глянца.
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