Зірка "Бріджертонів" вдягла сукню від українського бренду на фотосесію для модного глянцю

Голда Рошевель у серіалі "Бріджертони". Фото: стопкадр серіалу "Бріджертони"

Британська акторка Голда Рошевель, яка зіграла королеву Шарлотту в серіалі "Бріджертони" від Netflix, вдягла сукню від українського бренду для зйомок у журналі Marie Claire.

Про це бренд J'amemme повідомив у своєму instagram.

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На фотосесії акторка вдягла гофровану сукню рожево-персикового відтінку с рукавами-ліхтариками від українського бренду J'amemme. Вартість цієї сукні — 1250 євро.

Романтичний образ доповнили кокетливі завитки, зібрані догори, та стриманий макіяж.

Дизайнерка Юлія Ярмолюк заснувала свій бренд J'amemme у 2018 році. За 5 років його полюбили закордонні та українські зірки. Її сукні носять Мей Маск, Леоні Ганне, Тіна Кароль, Даша Астаф'єва, Юлія Саніна, Tayanna, Джамала, Настя Каменських та інші. Дизайнерка показувала свою колекцію на Тижні моди у Нью-Йорку.

Унікальність бренду у пошитті одягу з гофрованої тканини, яка робить силуєт легким і витонченим.

Сукня, яку вдягла Голда Рошевель. Фото: J'amemme

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