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Британська модельєрка розсекретила подробиці шлюбу принцеси Діани

21 липня 2024 11:00
Антоніна Завадська - Редактор
Зандра Роудс заявила про нещастя принцеси Діани — деталі
Принцеса Діана та її чоловік принц Чарльз. Фото: instagram/diana_princess.of_wales_/
Антоніна Завадська - Редактор

Бринська модельєрка Зандра Роудс поділилася спогадами про принцесу Діану. Вона вважає, що королівська родина "нечесно" вчинила з нею. 

Про це Роудс заявила в інтерв'ю The Times.

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Британська 83-річна дизайнерка Зандра Роудс відома своїми сміливими фасонами та яскравим кольором волосся. Одяг її бренду носять багаті та відомі люди, включно з Даяною Росс і Ніколь Річі. Однак в становленні її бізнесу зіграла чималу роль і принцеса Діана. 

Зандра Роудс переконана, що принцеса Діана була нещаслива. Фото:
Зандра Роудс переконана, що принцеса Діана була нещаслива. Фото: instagram/zandra_rhodes

Під час розмови Роудс заявила, що принцесу втягнули в "нечесну угоду", адже вона не відчувала себе коханою.

"У вас можуть бути всі багатства світу, але, якщо у вас немає любові або ви не відчуваєте себе коханими, у вас мало що є в житті. У неї не було любові", — сказала Зандра.

Вперше дизайнерка познайомилась із принцесою у 1981 році. Тоді вона завітала разом з подругою Сарою Фергюсон, яка нині є дружиною  принца Ендрю, в бутік Роудс. Опісля модельєрці зателефонували з британського Vogue, де її попросили представити дизайн корсета для королівської весільної сукні Діани.

Талановитий ескіз ожив в руках дизайнерки, однак Діана так і не вдягнула його на весілля. Пізніше він опинився в гардеробі Даяни Росс. Однак справжнім фурором стала рожева сукня, яку одягнула Діана під час офіційного візиту до Японії у 1986 році.

Принц Чарльз і принцеса Діана в Японії
Принц Чарльз і принцеса Діана в Японії. Фото: instagram/diana_princess.of_wales

Дизайнерка вважає, що принцеса Діана провела купу нещасливих років в шлюбі з Чарльзом. Хоча її любив весь світ, однак цього було недостатньо.

Нагадаємо, у брата принцеси Діани горе в родині. Також сукні та сумочки принцеси Діани продадуть на найбільшому аукціоні за 27 років.

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