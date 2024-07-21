Зандра Роудс заявила про нещастя принцеси Діани — деталі

Британська модельєрка розсекретила подробиці шлюбу принцеси Діани
Бринська модельєрка Зандра Роудс поділилася спогадами про принцесу Діану. Вона вважає, що королівська родина "нечесно" вчинила з нею.
Про це Роудс заявила в інтерв'ю The Times.
Принцеса Діана допомогла Зандрі Роудс стати популярною
Британська 83-річна дизайнерка Зандра Роудс відома своїми сміливими фасонами та яскравим кольором волосся. Одяг її бренду носять багаті та відомі люди, включно з Даяною Росс і Ніколь Річі. Однак в становленні її бізнесу зіграла чималу роль і принцеса Діана.
Під час розмови Роудс заявила, що принцесу втягнули в "нечесну угоду", адже вона не відчувала себе коханою.
"У вас можуть бути всі багатства світу, але, якщо у вас немає любові або ви не відчуваєте себе коханими, у вас мало що є в житті. У неї не було любові", — сказала Зандра.
Вперше дизайнерка познайомилась із принцесою у 1981 році. Тоді вона завітала разом з подругою Сарою Фергюсон, яка нині є дружиною принца Ендрю, в бутік Роудс. Опісля модельєрці зателефонували з британського Vogue, де її попросили представити дизайн корсета для королівської весільної сукні Діани.
Талановитий ескіз ожив в руках дизайнерки, однак Діана так і не вдягнула його на весілля. Пізніше він опинився в гардеробі Даяни Росс. Однак справжнім фурором стала рожева сукня, яку одягнула Діана під час офіційного візиту до Японії у 1986 році.
Дизайнерка вважає, що принцеса Діана провела купу нещасливих років в шлюбі з Чарльзом. Хоча її любив весь світ, однак цього було недостатньо.
Нагадаємо, у брата принцеси Діани горе в родині. Також сукні та сумочки принцеси Діани продадуть на найбільшому аукціоні за 27 років.
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