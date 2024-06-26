Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Найбільший за 27 років — легендарні сукні та листи принцеси Діани продадуть на аукціоні arrow

Найбільший за 27 років — легендарні сукні та листи принцеси Діани продадуть на аукціоні

26 червня 2024 07:20
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Одяг принцеси Діани продадуть на найбільшому аукціону — фото
Принцеса Діана. Фото: instagram/diana.my.princess
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Відбудеться найбільший за 27 років аукціон речей покійної принцеси Діани. На продаж виставлять її колекцію суконь, туфель та  рукописних листів.

Про це пише MSN.

Читайте також:

На аукціоні продадуть сукні, туфлі та сумочки принцеса Діани

Цьогорічний захід назвали — "Елегантність і королівська колекція принцеси Діани".

"Вибір одягу принцеси Діани виходив за межі простих модних заяв. Вони були навмисним вираженням її особистості, кожен ансамбль ретельно створювали, щоб викликати відгук, спровокувати роздуми... повністю усвідомлюючи силу, якою володіє її стиль. Однак чого вона, можливо, не передбачала, то це тієї неминучої спадщини, яка звучатиме дедалі сильніше впродовж десятиліть після її передчасної смерті. Від чарівної весільної сукні, що підкорила серце всього світу 1981 року, до суворих, пошитих на замовлення костюмів, які визначили її останні роки, гардероб принцеси Уельської відображав її ріст як жінки й світової ікони", — йдеться на сайті Julien's Auction.

Принцесою Діана у весільній сукні. Фото: instagram/diana.my.princess
Принцесою Діана у весільній сукні. Фото: instagram/diana.my.princess

Серед найбажаніших лотів — темно-синя тюлева сукня від Мюррея Арбейда, прикрашена мерехтливими діамантовими зірками. Її хочуть продати за 200-400 тисяч доларів.

Сукня принцеси Діани. Фото: instagram.com/juliens_auctions
Сукня принцеси Діани. Фото: instagram.com/juliens_auctions
Принцеса Діана. Фото: instagram.com/juliens_auctions
Принцеса Діана. Фото: instagram.com/juliens_auctions

У список "вау" також потрапила вечірня сукня з шовку і мережива від Віктора Едельштейна. Хочуть отримати за неї схожі суми. Вперше принцеса зустрілась з дизайнером, коли була вагітна первістком — принцом Вільямом. 

Сукня принцеси Діани. Фото: instagram.com/juliens_auctions
Сукня принцеси Діани. Фото: instagram.com/juliens_auctions

Віктор створив культову чорнильно-синю оксамитову сукню принцеси зі спідницею "хвоста русалки", яку вона носила, коли танцювала з Джоном Траволтою в Білому домі.

Джон Траволта танцює з принцесою Діаною в Білому домі. Фото: instagram/diana.my.princess
Джон Траволта танцює з принцесою Діаною в Білому домі. Фото: instagram/diana.my.princess

Також є і костюм улюбленої дизайнерки принцеси — Кетрін Вокер. Вона зшила їй жовто-синій костюм, який побачив кілька разів Гонконг у 1989 році на відкритті Червоного Хреста. Втім, найбільше запам'ятався на церемонії "Trooping the Color 1991". Вартість — близько $10 тисяч.

Принцеса Діана на Trooping the Color 1991. Фото: instagram/diana.my.princess
Принцеса Діана на Trooping the Color 1991. Фото: instagram/diana.my.princess

Крім суконь та костюмів, продадуть і багато аксесуарів Діани — туфлі, сумки та капелюхи. Особливими лотами стануть особисті листи принцеси. Всі вони адресовані місіс Пендрі, колишній домробітниці сім'ї Спенсерів. Їхня ціна залежить від довжини й становить від $1000 до $3000.

Нагадаємо, принцесу Анну, сестру короля Чарльза забрали до лікарні. Також батько Меган Маркл зізнався, що дуже сумує за онуками. Раніше монарх показав рідкісні фото принца Вільяма, втім обрав ті, на яких немає його покійної матері.

аукціон
принцеса Діана
гроші
одяг
принц Вільям
королівська родина
Велика Британія
сукня

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони