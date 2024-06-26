Одяг принцеси Діани продадуть на найбільшому аукціону — фото

Принцеса Діана. Фото: instagram/diana.my.princess

Відбудеться найбільший за 27 років аукціон речей покійної принцеси Діани. На продаж виставлять її колекцію суконь, туфель та рукописних листів.

Про це пише MSN.

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Цьогорічний захід назвали — "Елегантність і королівська колекція принцеси Діани".

"Вибір одягу принцеси Діани виходив за межі простих модних заяв. Вони були навмисним вираженням її особистості, кожен ансамбль ретельно створювали, щоб викликати відгук, спровокувати роздуми... повністю усвідомлюючи силу, якою володіє її стиль. Однак чого вона, можливо, не передбачала, то це тієї неминучої спадщини, яка звучатиме дедалі сильніше впродовж десятиліть після її передчасної смерті. Від чарівної весільної сукні, що підкорила серце всього світу 1981 року, до суворих, пошитих на замовлення костюмів, які визначили її останні роки, гардероб принцеси Уельської відображав її ріст як жінки й світової ікони", — йдеться на сайті Julien's Auction.

Принцесою Діана у весільній сукні. Фото: instagram/diana.my.princess

Серед найбажаніших лотів — темно-синя тюлева сукня від Мюррея Арбейда, прикрашена мерехтливими діамантовими зірками. Її хочуть продати за 200-400 тисяч доларів.

Сукня принцеси Діани. Фото: instagram.com/juliens_auctions

Принцеса Діана. Фото: instagram.com/juliens_auctions

У список "вау" також потрапила вечірня сукня з шовку і мережива від Віктора Едельштейна. Хочуть отримати за неї схожі суми. Вперше принцеса зустрілась з дизайнером, коли була вагітна первістком — принцом Вільямом.

Сукня принцеси Діани. Фото: instagram.com/juliens_auctions

Віктор створив культову чорнильно-синю оксамитову сукню принцеси зі спідницею "хвоста русалки", яку вона носила, коли танцювала з Джоном Траволтою в Білому домі.

Джон Траволта танцює з принцесою Діаною в Білому домі. Фото: instagram/diana.my.princess

Також є і костюм улюбленої дизайнерки принцеси — Кетрін Вокер. Вона зшила їй жовто-синій костюм, який побачив кілька разів Гонконг у 1989 році на відкритті Червоного Хреста. Втім, найбільше запам'ятався на церемонії "Trooping the Color 1991". Вартість — близько $10 тисяч.

Принцеса Діана на Trooping the Color 1991. Фото: instagram/diana.my.princess

Крім суконь та костюмів, продадуть і багато аксесуарів Діани — туфлі, сумки та капелюхи. Особливими лотами стануть особисті листи принцеси. Всі вони адресовані місіс Пендрі, колишній домробітниці сім'ї Спенсерів. Їхня ціна залежить від довжини й становить від $1000 до $3000.

Нагадаємо, принцесу Анну, сестру короля Чарльза забрали до лікарні. Також батько Меган Маркл зізнався, що дуже сумує за онуками. Раніше монарх показав рідкісні фото принца Вільяма, втім обрав ті, на яких немає його покійної матері.