В брата принцеси Діани, Чарльза Спенсера, помер пес

Британський аристократ, письменник Чарльз Спенсер. Фото: Instagram/charles.earl.spencer

Молодший брат покійної принцеси Діани, британський аристократ та журналіст Чарльз Спенсер втратив домашнього улюбленця. Помер його собака, якому було 12 років.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

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За словами Чарльза, собаку на прізвисько Отіс довелося усипити. Причини Спенсер не назвав, але в коментарях припускають, що лабрадор мав серйозні проблеми зі здоров'ям.

60-річний брат принцеси Діани присвятив публікацію улюбленцю та опублікував Отіса, який лежав у дверях будинку аристократа в Алторпі.

"Йому було майже 13. Тепер Отіс приєднається до свого батька Кару і бабусі Елли у красивому місці в парку в Алторпі. Всі в місті любили Отіса — кілька людей тут говорили сьогодні, що він був "цілковитою легендою", — зазначив Спенсер.

Чарльза, в якого семеро дітей, підтримали багато користувачів соцмереж. Менш ніж за пів доби під дописом в Instagram з’явилися півтори тисячі коментарів.

Я впевнений, що у нього було чудове життя з вами. У мене є дві літні собаки, і я боюся дня, коли нам доведеться попрощатися.

Він виглядає абсолютно прекрасно — спокійним, розумним і чудовим. Щиро шкодую про вашу жахливу втрату.

Мені дуже прикро чути, що вам довелося попрощатися з Отісом. Він був прекрасним старим хлопчиком і чудовим компаньйоном.

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