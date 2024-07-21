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У брата принцеси Діани помер улюблений собака — він присвятив йому пост

21 липня 2024 07:00
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
В брата принцеси Діани, Чарльза Спенсера, помер пес
Британський аристократ, письменник Чарльз Спенсер. Фото: Instagram/charles.earl.spencer
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Молодший брат покійної принцеси Діани, британський аристократ та журналіст Чарльз Спенсер втратив домашнього улюбленця. Помер його собака, якому було 12 років. 

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

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За словами Чарльза, собаку на прізвисько Отіс довелося усипити. Причини Спенсер не назвав, але в коментарях припускають, що лабрадор мав серйозні проблеми зі здоров'ям.

60-річний брат принцеси Діани присвятив публікацію улюбленцю та опублікував Отіса, який лежав у дверях будинку аристократа в Алторпі.

"Йому було майже 13. Тепер Отіс приєднається до свого батька Кару і бабусі Елли у красивому місці в парку в Алторпі. Всі в місті любили Отіса — кілька людей тут говорили сьогодні, що він був "цілковитою легендою", — зазначив Спенсер.

Чарльза, в якого семеро дітей, підтримали багато користувачів соцмереж. Менш ніж за пів доби під дописом в Instagram з’явилися півтори тисячі коментарів. 

  • Я впевнений, що у нього було чудове життя з вами. У мене є дві літні собаки, і я боюся дня, коли нам доведеться попрощатися.
  • Він виглядає абсолютно прекрасно — спокійним, розумним і чудовим. Щиро шкодую про вашу жахливу втрату.
  • Мені дуже прикро чути, що вам довелося попрощатися з Отісом. Він був прекрасним старим хлопчиком і чудовим компаньйоном.

Нагадаємо, раніше ми писали, що герцогиня Сассекська Меган Маркл проігнорувала 80-річчя свого батька. Також ми розповідали, що сестра короля Чарльза III, принцеса Анна скасувала усі заплановані зустрічі.

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