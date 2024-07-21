В брата принцеси Діани, Чарльза Спенсера, помер пес

У брата принцеси Діани помер улюблений собака — він присвятив йому пост
Молодший брат покійної принцеси Діани, британський аристократ та журналіст Чарльз Спенсер втратив домашнього улюбленця. Помер його собака, якому було 12 років.
Про це він повідомив у своїх соцмережах.
У брата принцеси Діани померла собака
За словами Чарльза, собаку на прізвисько Отіс довелося усипити. Причини Спенсер не назвав, але в коментарях припускають, що лабрадор мав серйозні проблеми зі здоров'ям.
60-річний брат принцеси Діани присвятив публікацію улюбленцю та опублікував Отіса, який лежав у дверях будинку аристократа в Алторпі.
"Йому було майже 13. Тепер Отіс приєднається до свого батька Кару і бабусі Елли у красивому місці в парку в Алторпі. Всі в місті любили Отіса — кілька людей тут говорили сьогодні, що він був "цілковитою легендою", — зазначив Спенсер.
Чарльза, в якого семеро дітей, підтримали багато користувачів соцмереж. Менш ніж за пів доби під дописом в Instagram з’явилися півтори тисячі коментарів.
- Я впевнений, що у нього було чудове життя з вами. У мене є дві літні собаки, і я боюся дня, коли нам доведеться попрощатися.
- Він виглядає абсолютно прекрасно — спокійним, розумним і чудовим. Щиро шкодую про вашу жахливу втрату.
- Мені дуже прикро чути, що вам довелося попрощатися з Отісом. Він був прекрасним старим хлопчиком і чудовим компаньйоном.
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