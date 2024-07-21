Зандра Роудс заявила о несчастье принцессы Дианы.

Принцесса Диана и ее муж, принц Чарльз. Фото: instagram/diana_princess.of_wales_/

Бринская модельер Зандра Роудс поделилась воспоминаниями о принцессе Диане. Она считает, что королевская семья "нечестно" поступила с ней.

Об этом Роудс заявила в интервью The Times.

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Британский 83-летний дизайнер Зандра Роудс известна своими смелыми фасонами и ярким цветом волос. Одежду ее бренда носят богатые и известные люди, включая Даяну Росс и Николь Ричи. Однако в становлении ее бизнеса сыграла немалую роль и принцесса Диана.

Зандра Роудс убеждена, что принцесса Диана была несчастлива. Фото: instagram/zandra_rhodes

В ходе разговора Роудс заявила, что принцессу втянули в "нечестное соглашение", ведь она не чувствовала себя любимой.

"У вас могут быть все богатства мира, но если у вас нет любви или вы не чувствуете себя любимыми, у вас мало что есть в жизни. У нее не было любви", — сказала Зандра.

Впервые дизайнер познакомилась с принцессой в 1981 году. Тогда она посетила вместе с подругой Сарой Фергюсон, которая ныне жена принца Эндрю, бутик Роудс. Затем модельеру позвонили из британского Vogue, где ее попросили представить дизайн корсета для королевского свадебного платья Дианы.

Талантливый эскиз ожил в руках дизайнера, однако Диана так и не надела его на свадьбу. Позже он оказался в гардеробе Дайаны Росс. Однако настоящим фурором стало розовое платье, которое Диана надела во время официального визита в Японию в 1986 году.

Принц Чарльз и принцесса Диана в Японии. Фото: instagram/diana_princess.of_wales

Дизайнер считает, что принцесса Диана провела кучу несчастливых лет в браке с Чарльзом. Хотя ее любил весь мир, но этого было недостаточно.

Напомним, у брата принцессы Дианы горе в семье. Также платья и сумочки принцессы Дианы продадут на самом крупном аукционе за 27 лет.