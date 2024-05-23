Брітні Спірс оголилась на пляжі під час відпочинку — відео

Брітні Спірс оголилась на фоні пліток про її психологічні проблеми
Скандальна зірка Брітні Спірс повністю оголилась на пляжі. Вона виклала відео, яке ще раз доводить, що дівчина провокує суспільство.
Зірка поділилась ним в Instagram.
Брітні Спірс продовжує публічно оголюватись
Зірка виклала відео з відпочинку, на якому вона лежить у воді повністю оголена. Втім, у неї чудовий настрій.
"Привіт моїм сідницям!" — підписала допис зірка.
Нагадаємо, друзі та близькі Брітні стурбовані через її стан. Вони вважають, що рішення позбавити її батька опікунства над нею було неправильним. Зірка знову не можу адекватно приймати рішення і продовжує шокувати вчинками — оголені танці, публічні скандали, розбиття скла автівки каблуком. Також співачка вирішила не лікувати свій перелом ноги — вірить, що саме заживе.
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