Брітні Спірс оголилась на пляжі під час відпочинку — відео

Американська Співачка Брітні Спірс. Фото: Chris Pizzello/Invision/AP

Скандальна зірка Брітні Спірс повністю оголилась на пляжі. Вона виклала відео, яке ще раз доводить, що дівчина провокує суспільство.

Зірка поділилась ним в Instagram.

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Зірка виклала відео з відпочинку, на якому вона лежить у воді повністю оголена. Втім, у неї чудовий настрій.

"Привіт моїм сідницям!" — підписала допис зірка.

Оголена Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears

Нагадаємо, друзі та близькі Брітні стурбовані через її стан. Вони вважають, що рішення позбавити її батька опікунства над нею було неправильним. Зірка знову не можу адекватно приймати рішення і продовжує шокувати вчинками — оголені танці, публічні скандали, розбиття скла автівки каблуком. Також співачка вирішила не лікувати свій перелом ноги — вірить, що саме заживе.