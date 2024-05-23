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Брітні Спірс оголилась на фоні пліток про її психологічні проблеми

23 травня 2024 11:55
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Брітні Спірс оголилась на пляжі під час відпочинку — відео
Американська Співачка Брітні Спірс. Фото: Chris Pizzello/Invision/AP
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Скандальна зірка Брітні Спірс повністю оголилась на пляжі. Вона виклала відео, яке ще раз доводить, що дівчина провокує суспільство.

Зірка поділилась ним в Instagram.

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Зірка виклала відео з відпочинку, на якому вона лежить у воді повністю оголена. Втім, у неї чудовий настрій. 

"Привіт моїм сідницям!" — підписала допис зірка.

Оголена Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears
Оголена Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears

Нагадаємо, друзі та близькі Брітні стурбовані через її стан. Вони вважають, що рішення позбавити її батька опікунства над нею було неправильним. Зірка знову не можу адекватно приймати рішення і продовжує шокувати вчинками — оголені танці, публічні скандали, розбиття скла автівки каблуком. Також співачка вирішила не лікувати свій перелом ноги — вірить, що саме заживе.

США
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Брітні Спірс
закордонні зірки
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